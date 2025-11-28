​​


FacebookWhatsApp

Ucraina, il Generale Bertolini contesta la linea del governo: “Sulla difesa dei confini si dicono inesattezze”

Emanuela B.
28/11/2025
Add comment
FacebookWhatsApp


Le parole del Generale Marco Bertolini, ex comandante della Folgore, evidenziano come i confini territoriali siano spesso il risultato di conflitti armati.  Egli afferma che la vittoria sul campo di battaglia conferisce all’esercito vincitore il diritto di stabilire i confini, imponendoli a chi è sconfitto.  Il Generale Bertolini esprime la convinzione che, con la presidenza di Joe Biden, l’Italia sarebbe già coinvolta in un conflitto. 



Al posto di Biden, è subentrato Donald Trump, il cui approccio, pur caratterizzato da contraddizioni e da una certa instabilità, rappresenta l’unico tentativo concreto di scongiurare una guerra futura.  Tuttavia, tali proposte incontrano resistenze, in particolare da parte dell’Europa, che desidera mantenere un ruolo di primo piano, nonostante la sconfitta subita nel conflitto ucraino.  L’Europa, infatti, si è eccessivamente identificata con gli interessi dell’Ucraina, rischiando di subire le conseguenze negative di questa guerra.



FacebookWhatsApp

Add comment

Potrebbe interessarti