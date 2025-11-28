Ucraina, l’anti corruzione negli uffici di Zelensky: perquisiti a fondo tutti gli uffici del suo staff. Nel mirino il suo uomo di fiducia

Zelensky nei guai: perquisito per corruzione il capo dello staff Yermak
Il braccio destro del presidente ucraino nel mirino delle autorità anticorruzione. Ha trattato tutti i dossier sulla pace.
di Franco Lodige per il blog di Nicola Porro
In Ucraina non bastano i missili russi a far tremare i palazzi del potere. Ora ci si mettono pure le unità anticorruzione che bussano alla porta – anzi, sfondano direttamente – l’ufficio e la casa del più potente tra i consiglieri del presidente ucraino: Andrii Yermak, il capo di gabinetto di Volodymyr Zelensky.
