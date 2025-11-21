Ucraina, sanzioni stoppate, Zelensky messo a cuccia, accordo pronto: indovina chi si oppone con il solito annuncio indegno





Le sanzioni della Casa Bianca di Donald Trump contro la Russia, inizialmente previste per domani, sono state posticipate al 13 dicembre. Tale decisione riguarda la scadenza per la vendita di tutte le attività estere di Rosneft e Lukoil, le principali compagnie petrolifere russe, che continuano ad attrarre l’interesse di gruppi americani. La Casa Bianca, tuttavia, ha optato per un allentamento della pressione, in vista di un possibile accordo russo-americano, in fase di discussione, che esclude la partecipazione dell’Unione Europea e sembra rispondere alle richieste di Mosca in vista di una tregua.





I temi trattati in questi giorni includono le pretese del Cremlino, avanzate fin dal marzo 2022, e le rivendicazioni presentate a Trump ad Anchorage nell’agosto scorso. Riaffiorano le tradizionali richieste di riconoscimento del russo come lingua di Stato e dello status ufficiale della Chiesa ortodossa russa in Ucraina.

In particolare, si ripropone l’idea, già discussa durante i negoziati di Istanbul nella primavera del 2022, di ridurre significativamente le dimensioni dell’esercito ucraino. Secondo indiscrezioni riportate dal Financial Times, la bozza di piano attualmente in discussione tra il Cremlino e la Casa Bianca prevederebbe un dimezzamento degli effettivi ucraini.

Si tratta di un ritorno, seppur camuffato, al “memorandum” presentato dal Cremlino a Istanbul nel 2022, in cui si richiedeva la riduzione degli effettivi ucraini a 85.000 unità e la limitazione della gittata delle armi a pochi chilometri. Attualmente, Mosca tenta di convincere Trump a privare Kiev del diritto di utilizzare determinate armi e di ridimensionare un esercito che conta attualmente un milione di soldati.

In tal caso, l’Ucraina, paese aggredito, non sarebbe più in grado di difendere un confine di quasi duemila chilometri, costantemente minacciato da nuove invasioni. Il sistema politico ucraino sarebbe quindi costretto ad allinearsi alle preferenze di Mosca.

Il secondo pilastro della proposta russo-americana, originato direttamente dal vertice di Anchorage tra il Presidente Trump e il Presidente Putin, prevede la cessione da parte dell’Ucraina a Mosca dell’intero Donbass, regione che le forze russe non sono riuscite a conquistare in quasi quattro anni di conflitto, nonostante oltre un milione di vittime tra i militari russi. Considerando l’attuale ritmo di avanzamento, l’esercito russo richiederebbe anni e subirebbe ulteriori perdite insostenibili per ottenere il controllo della parte ancora libera del Donetsk.

Tale concessione rappresenterebbe un ulteriore passo nel piano russo volto a compromettere l’esistenza dell’Ucraina, a meno che non sia sotto il diretto controllo di Putin. Non è chiaro in che misura lo scandalo Epstein e il desiderio di Trump di deviare l’attenzione pubblica influenzino questa svolta nella politica americana. Tuttavia, sia da Mosca che dalla Casa Bianca sono stati designati uomini d’affari per condurre i negoziati: Steve Witkoff per conto di Trump e Kirill Dmitriev, amministratore delegato del fondo sovrano russo, per conto di Putin.

Il Presidente Zelensky, prevedibilmente, respingerà la proposta; tuttavia, Trump e Putin sono consapevoli che gli scandali di corruzione a Kiev, emersi in un momento sospetto, ne minano la posizione. È possibile che russi e americani tentino ora di persuaderlo offrendogli la garanzia della sua incolumità.

La società civile ucraina, in ogni caso, si opporrebbe a una pace imposta che comprometterebbe le sue aspirazioni alla democrazia, all’indipendenza e all’integrazione nell’Unione Europea. Pertanto, l’Unione Europea dovrebbe inviare a Kiev e a Mosca un segnale di fermezza e determinazione.

L’Unione Europea potrebbe dimostrare il suo sostegno a Kiev fino al necessario, oltre il limite (non troppo lontano) al quale la guerra diventerà insostenibile per la Russia stessa. Ciò potrebbe essere realizzato utilizzando le ingenti riserve finanziarie del Cremlino e ostacolando il commercio di petrolio russo dal Mar Baltico. L’Unione Europea potrebbe adottare tali misure se riconoscesse che l’alternativa sarebbe peggiore: la riduzione dell’Ucraina a uno stato vassallo in una spartizione tra Putin e Trump.

Il Ministro francese degli Affari Esteri, Jean-Noel Barrot, ha dichiarato al suo arrivo al Consiglio Affari Esteri: “Desideriamo la pace. Gli ucraini desiderano la pace. Una pace equa, che rispetti la sovranità di ogni nazione. Una pace duratura, che non possa essere compromessa da future aggressioni. Tuttavia, la pace non può equivalere a una capitolazione. Non desideriamo che l’Ucraina si arrenda. È comprensibile che gli ucraini, che da oltre tre anni resistono con coraggio all’incessante aggressione russa, rifiuteranno sempre qualsiasi forma di capitolazione”.

Ha inoltre aggiunto: “Il principio della pace deve iniziare con un cessate il fuoco lungo la linea di contatto, il che consentirà di discutere le questioni territoriali e le garanzie di sicurezza. Questo è ciò che abbiamo sempre affermato. Questo è ciò che l’Ucraina ha sempre affermato”.



