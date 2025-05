Ulcera Peptica: Cause, Sintomi e Rischi da Non Sottovalutare

La malattia dell’ulcera peptica si verifica quando si formano delle lesioni nella parete interna dello stomaco o del duodeno (la prima parte dell’intestino tenue). Le due cause principali di questa condizione sono l’infezione da Helicobacter pylori e l’uso prolungato di farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS), come l’aspirina o l’ibuprofene.





Questi fattori danneggiano la mucosa protettiva che riveste lo stomaco, rendendolo vulnerabile all’azione corrosiva dei succhi gastrici. Una volta indebolita questa barriera, l’acido gastrico può irritare e corrodere i tessuti, portando alla formazione delle ulcere.

I sintomi caratteristici dell’ulcera peptica includono:

Dolore urente o pungente all’addome, soprattutto tra i pasti o durante la notte, quando lo stomaco è vuoto.

Gonfiore e aerofagia, spesso accompagnati da una sensazione di sazietà anche dopo pasti leggeri.

Nausea o vomito, talvolta con presenza di sangue (segno di ulcere sanguinanti).

Perdita di peso inspiegabile, dovuta alla mancanza di appetito o alla difficoltà nel mangiare a causa del dolore.

Dispepsia, ovvero fastidio nella parte alta dell’addome, spesso associato a bruciore di stomaco o reflusso acido.

Ematemesi (vomito con sangue) o melena (feci nere e catramose), segni di ulcere sanguinanti, una complicanza grave.

In molti casi, le ulcere peptiche possono essere asintomatiche, mentre in altri possono causare un forte disagio che richiede un intervento medico immediato. Se non trattata, l’ulcera peptica può portare a complicazioni potenzialmente letali, come emorragie, perforazione (una lacerazione nella parete dello stomaco o del duodeno) o ostruzione del tratto digerente.