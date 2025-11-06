Ultima puntata della Ruota della Fortuna oltre le 22, Canale 5 costretto a far slittare la prima serata





La programmazione televisiva italiana sta subendo un cambiamento significativo, con la fascia dell’access prime time che si sta allungando notevolmente. Questo fenomeno sta influenzando le abitudini degli spettatori e gli ascolti delle varie reti, sia Rai che Mediaset. La situazione è particolarmente evidente quando si parla dei programmi che precedono la prima serata, con molti spettatori che si trovano a dover affrontare orari di messa in onda sempre più tardi per le loro trasmissioni preferite.





Nella serata di mercoledì 5 novembre, il popolare quiz show La Ruota della Fortuna ha chiuso i battenti ben oltre le 22:00 su Canale 5. Questo orario si discosta notevolmente da quello tradizionalmente previsto per il termine dei programmi di access prime time. Considerando che il game show inizia poco dopo il Tg5, il suo prolungamento ha portato a quasi un’ora di trasmissione in più rispetto agli standard precedenti. Gerry Scotti e Samira Lui hanno salutato il pubblico 24 minuti dopo la conclusione di Affari Tuoi su Rai1, condotto da Stefano De Martino, che ha terminato il suo programma molto prima delle 22:00. Questo slittamento orario ha inevitabilmente un impatto sulla misurazione degli ascolti, poiché più a lungo un programma rimane in onda, maggiore è la possibilità di ottenere un incremento nel proprio share.

Il ritorno di La Ruota della Fortuna, un programma che ha fatto la storia della televisione italiana sotto la conduzione di Mike Bongiorno, continua a riscuotere un grande successo tra il pubblico. La trasmissione è tra le più seguite del palinsesto di Mediaset, e la sua durata prolungata non sembra influire negativamente sul gradimento del pubblico. Tuttavia, è un dato che non può essere ignorato: la lunghezza della trasmissione potrebbe contribuire a una maggiore visibilità e a un incremento degli ascolti.

Fino all’anno scorso, la fascia di access prime time era dominata da Striscia la Notizia, e si sosteneva che il suo successo altalenante fosse dovuto alla mancanza di un adeguato traino per i programmi successivi di Mediaset. Tuttavia, la situazione attuale mostra che, nonostante il trionfo di La Ruota della Fortuna, ci sono programmi che faticano a decollare. Tra questi, Io Canto Family e il Grande Fratello non hanno raggiunto i risultati sperati. Anche se alcune fiction, sia di Mediaset che di produzioni turche, riescono a ottenere buoni ascolti, la prima serata nel complesso non sembra decollare come ci si aspetterebbe.

È interessante notare che, nonostante il successo di La Ruota della Fortuna, ci sono programmi che continuano a non attrarre il pubblico. La situazione attuale suggerisce che, nonostante la popolarità di alcuni show, ci sia una certa difficoltà per altri a trovare il proprio pubblico. In questo contesto, si attende con interesse il ritorno di Striscia la Notizia, il programma di satira che ha storicamente ricoperto un ruolo importante nella programmazione di Canale 5.

L’allungamento dell’access prime time e le sue conseguenze sugli ascolti TV sono diventati un argomento di discussione tra gli addetti ai lavori e i telespettatori. Con l’aumento della durata dei programmi, gli spettatori si trovano a dover riconsiderare le loro abitudini di visione, cercando di adattarsi a un palinsesto che continua a evolversi. Questo cambiamento potrebbe portare a nuove dinamiche nel consumo televisivo, con gli spettatori che potrebbero preferire programmi che iniziano e finiscono in orari più consoni alle loro esigenze.



