ULTIM’ORA È morto Hulk Hogan, la leggenda del wrestling

A 71 anni si è spento Hulk Hogan, uno dei più grandi simboli del wrestling mondiale. La notizia è stata diffusa dal sito TMZ, che ha riportato i dettagli della sua scomparsa. Il celebre lottatore, vero nome Terry Gene Bollea, è stato colpito da un arresto cardiaco mentre si trovava nella sua casa a Clearwater, in Florida. Nonostante il rapido intervento dei medici, che hanno tentato di rianimarlo e lo hanno trasportato in ospedale, non è stato possibile salvargli la vita.





Secondo quanto riferito, il malore è avvenuto improvvisamente. Solo poche settimane prima della tragedia, la moglie di Hulk Hogan aveva smentito le voci che circolavano sul deterioramento delle sue condizioni di salute. In passato, infatti, si era diffusa l’indiscrezione che il wrestler fosse “sul letto di morte”, ma la famiglia aveva negato con fermezza tali affermazioni. Tuttavia, è noto che lo scorso maggio l’ex campione avesse subito un intervento chirurgico, sebbene non siano stati resi noti ulteriori dettagli sul tipo di operazione.

Una carriera leggendaria nel wrestling

Per gli appassionati del wrestling, il nome di Hulk Hogan rappresenta un’icona indiscussa. Attivo soprattutto negli anni ’80 e ’90, l’atleta americano ha contribuito in maniera determinante alla diffusione globale di questo sport-spettacolo. Spesso soprannominato “The Incredible” o “The Immortal”, Hogan ha incarnato per anni l’immagine del wrestler invincibile e carismatico. Durante la sua carriera ha conquistato il titolo di campione del mondo per ben dodici volte, entrando di diritto nella storia del wrestling professionistico.

Oltre al suo talento sul ring, Hulk Hogan era noto per la sua capacità di intrattenere il pubblico con discorsi appassionati e una personalità magnetica. La sua figura ha segnato diverse epoche, rendendolo uno dei volti più riconoscibili nella storia della WWE e delle altre federazioni in cui ha militato. La sua influenza è stata tale da renderlo un simbolo culturale negli Stati Uniti e oltre.

Un volto noto anche al cinema

La fama di Hulk Hogan non si è limitata al mondo del wrestling. Negli anni, l’atleta ha saputo ritagliarsi uno spazio anche nel cinema e nella televisione. Tra i suoi ruoli più celebri figura quello in “Rocky III”, dove ha recitato al fianco dell’amico personale Sylvester Stallone. In quel film del 1982, Hogan interpretava il personaggio di Thunderlips, un wrestler che sfida Rocky Balboa in un incontro esibizione.

L’amicizia con Stallone si è consolidata nel tempo, tanto che l’attore lo ha voluto introdurre nella Hall of Fame della WWE molti anni dopo. Oltre a “Rocky III”, Hulk Hogan ha preso parte a una dozzina di film e ha fatto numerose apparizioni televisive, consolidando ulteriormente la sua popolarità al di fuori del ring.

Le controversie degli ultimi anni

Nonostante il suo status leggendario, la carriera di Hulk Hogan non è stata priva di ombre. Negli ultimi anni, l’ex wrestler è stato coinvolto in una controversia legata a dichiarazioni razziste emerse da una registrazione privata. Tali parole, riferite al fidanzato della figlia, hanno suscitato una forte reazione pubblica e hanno portato alla sua esclusione temporanea dalla Hall of Fame della WWE.

In seguito, Hogan ha chiesto scusa pubblicamente per quanto accaduto e ha espresso il suo rammarico per le parole pronunciate. Tuttavia, il ritorno nella scena principale del wrestling non è stato immediato né facile. Questo episodio ha lasciato un segno nella percezione pubblica della sua figura e ha influenzato i suoi ultimi anni di carriera.

Un episodio significativo si è verificato lo scorso gennaio a Los Angeles, quando Hulk Hogan si è presentato sul palco insieme ad altre leggende del wrestling. In quell’occasione, però, è stato accolto da una pioggia di fischi da parte del pubblico presente. Visibilmente colpito dalla reazione negativa, Hogan non è riuscito a nascondere il suo disagio.

L’impegno politico e gli ultimi anni

Negli ultimi tempi, Hulk Hogan si era anche avvicinato alla politica. Durante la campagna elettorale per le elezioni presidenziali statunitensi del 2020, l’ex wrestler aveva espresso apertamente il suo sostegno a Donald Trump. La sua posizione politica aveva suscitato reazioni contrastanti tra i fan e nell’opinione pubblica.

Nonostante le difficoltà personali e professionali affrontate negli ultimi anni, la figura di Hulk Hogan rimane indiscutibilmente legata alla storia del wrestling e dello spettacolo. La sua scomparsa segna la fine di un’era per milioni di appassionati che lo hanno seguito con entusiasmo durante la sua lunga carriera.

Con la morte di Hulk Hogan, si spegne una delle stelle più luminose del wrestling mondiale, lasciando un’eredità indelebile nel cuore dei fan e nella cultura popolare.