Un adolescente viziato impara la gentilezza grazie a una lezione del padre





A diciassette anni, Andrew era abituato a una vita agiata, tanto da dimenticare spesso il valore del rispetto verso gli altri. Tuttavia, il suo atteggiamento cambiò radicalmente quando il padre lo vide deridere un’assistente di volo.





«Può sbrigarsi?» sbottò Andrew, cercando di superare un anziano signore che veniva aiutato da una hostess. Ignorando le difficoltà dell’uomo nel camminare, Andrew si affrettò verso il suo posto, ignaro dello sguardo vigile che lo seguiva.

Quando l’aereo si alzò in volo, Andrew — che aveva già volato innumerevoli volte fin da bambino — sollevò l’aletta del finestrino, inquieto e impaziente di tornare a casa dopo il suo primo semestre in collegio.

Per passare il tempo prese il tablet, lasciando però la borsa sporgere malamente dal vano bagagli sopra il sedile.

La stessa assistente che aveva aiutato l’anziano si avvicinò e disse con cortesia:

«Mi scusi, signore, la sua borsa sporge e il vano non si chiude correttamente.»

«E allora? Aggiusti lei,» rispose Andrew in tono sgarbato, senza nemmeno alzare lo sguardo.

Nonostante la maleducazione, la donna chiuse il vano con calma e proseguì nel suo lavoro.

Poco dopo, ancora di cattivo umore, Andrew iniziò a mangiare delle noccioline, ma le sputò subito con disgusto. Con un gesto seccato chiamò di nuovo l’assistente:

«Queste noccioline fanno schifo! Portami qualcosa di meglio!» gridò, lanciandole il pacchetto addosso.

La hostess, cercando di mantenere la calma, rispose:

«La prego, signore, si calmi. Non è necessario comportarsi così.»

«Mi comporto come voglio!» ribatté Andrew con arroganza. «Lei è qui per servirmi, quindi lo faccia.»

Le sue parole suscitarono lo sdegno dei passeggeri vicini. L’uomo anziano seduto accanto a lui, lo stesso che Andrew aveva schernito poco prima, intervenne:

«Giovanotto, non è giusto rivolgersi così a una persona che sta solo facendo il suo lavoro.»

Ma Andrew non si lasciò intenerire. Scattò le dita verso l’assistente:

«Smetta di fissarmi e porti un altro snack!»

Con le lacrime agli occhi, la donna si allontanò in silenzio, mentre l’atmosfera nella cabina si fece tesa.

«Scommetto che i suoi genitori si vergognerebbero di vederla comportarsi così,» mormorò l’anziano, voltando pagina al suo giornale.

«Si faccia i fatti suoi, vecchio!» replicò Andrew. «Ho pagato questo volo e pretendo un servizio decente!»

Quando l’assistente tornò con dei salatini, Andrew li scacciò con un gesto brusco.

«Ho detto qualcosa di meglio!»

«Mi dispiace, ma è tutto ciò che abbiamo,» rispose lei con voce rotta.

A quel punto una donna seduta dietro di lui intervenne:

«Mostri un po’ di rispetto! Ha idea di quanto sia difficile il suo lavoro?»

Mentre il brusio cresceva, un uomo seduto qualche fila più indietro si alzò. Andrew impallidì nel riconoscerlo.

«Papà?! Cosa ci fai qui?!» esclamò, colto alla sprovvista.

«Andrew?!» rispose l’uomo, con voce tesa. «Non potevo credere alle mie orecchie, ma ora vedo con i miei occhi che mio figlio si comporta in questo modo!»

«Papà, io…» balbettò Andrew.

«Basta! Chiedi scusa immediatamente!» ordinò Steven. «Quando torniamo a casa parleremo di rispetto, ma per ora devi rimediare.»

Costretto, Andrew si girò verso l’assistente e mormorò un’imbarazzata scusa, senza però sentirla davvero.

Di ritorno a casa, Steven affrontò il figlio:

«Ti ho mandato in un’ottima scuola per ampliare la tua mente, non per alimentare la tua arroganza!»

«Non vedo il problema,» replicò Andrew con sfida. «Lei non è importante. È lì per servire.»

«Ed è proprio questo l’errore,» ribatté il padre. «Nessuno merita di essere trattato con disprezzo. La nostra ricchezza non ci rende superiori.»

«E quindi?» chiese Andrew, inquieto.

«Non tornerai al collegio. Frequenterai una scuola pubblica e, durante le vacanze, lavorerai.»

«Lavorare?!» sbiancò Andrew.

«Sì,» rispose Steven fermo. «Lavorerai come addetto alle pulizie nella mia azienda.»

«Un addetto alle pulizie?! Non puoi essere serio!»

«È una decisione definitiva,» concluse il padre. «Niente più carte di credito, auto, telefono o vestiti firmati.»

Così Andrew si ritrovò a spazzare pavimenti e svuotare cestini. Abituato al lusso, faticava a reggere la giornata. La supervisora, una donna anziana ma energica, non gli risparmiava i rimproveri:

«Guarda come tieni quel mocio! Muoviti un po’ più in fretta!»

«Smettila di ridere! Non sono abituato a questo!» ribatté lui, frustrato.

«Tuo padre mi ha incaricato di insegnarti. Quindi lavora!»

Le giornate erano dure. Portare secchi, pulire scale, raccogliere spazzatura: ogni compito lo sfiniva. Finché un giorno, mentre puliva, qualcuno gli lanciò addosso una bottiglia gridando:

«Tanto sei solo un addetto alle pulizie!»

Quelle parole lo colpirono nel profondo. Per la prima volta capì cosa significasse essere disprezzato.

Il momento decisivo arrivò quando, in aeroporto, una donna lo obbligò a pulire un liquido rovesciato. Andrew esitò, nauseato, ma dovette obbedire. Fu allora che realizzò come si fosse sentita l’assistente di volo quel giorno.

Poco tempo dopo, vide la stessa donna in aeroporto. Si avvicinò con il cuore in gola.

«Lei… qui?» disse lei sorpresa, vedendolo in uniforme.

«Le devo delle scuse,» rispose Andrew con sincerità. «Mi sono comportato male, e mi dispiace davvero.»

Lei sorrise, con uno sguardo comprensivo.

«È bello vedere che hai capito,» disse dolcemente.

Andrew annuì e tornò al suo lavoro, cambiato nel profondo. Aveva imparato, con fatica e umiltà, che il rispetto vale più di qualsiasi privilegio.



