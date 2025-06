Un aereo della compagnia Air India si è schiantato poco dopo il decollo da Ahmedabad, causando centinaia di vittime. Solo due persone sono sopravvissute, tra cui un cittadino britannico

Un tragico incidente aereo ha coinvolto un Boeing 787 Dreamliner della compagnia Air India, che si è schiantato su un ostello per medici poco dopo essere decollato dall’aeroporto Sardar Vallabhbhai Patel di Ahmedabad, in India. L’aereo, diretto a Londra Gatwick, trasportava 242 passeggeri. Secondo le autorità locali, solo due persone sono sopravvissute al disastro, mentre il bilancio delle vittime è drammaticamente alto.





Tra i sopravvissuti c’è Vishwash Kumar Ramesh, un uomo di 40 anni, cittadino britannico di origine indiana, che è riuscito a salvarsi nonostante le ferite riportate. Vishwash, che era seduto al posto 11A, ha raccontato i momenti drammatici vissuti durante e dopo l’incidente. “Trenta secondi dopo il decollo, c’è stato un forte rumore, poi l’aereo si è schiantato. È successo tutto così in fretta”, ha dichiarato dal letto d’ospedale dove è attualmente ricoverato.

L’uomo ha riportato lesioni al petto, agli occhi e ai piedi, ma le sue condizioni non sono gravi. Nel suo racconto, ha spiegato di aver perso i sensi durante l’impatto: “Quando mi sono svegliato, c’erano tutti corpi intorno a me. Ero spaventato. Mi sono alzato e sono corso via. C’erano pezzi dell’aereo ovunque”. Successivamente, qualcuno lo ha aiutato a salire su un’ambulanza per essere portato in ospedale.

Vishwash, che vive a Londra da vent’anni con la moglie e il figlio, era tornato in India per visitare la famiglia insieme al fratello maggiore, Ajay Kumar Ramesh, di 45 anni. Quest’ultimo era seduto in un’altra fila durante il volo e risulta ancora disperso. “Viaggiava con me e non riesco più a trovarlo. Per favore, aiutatemi a trovarlo”, ha implorato il 40enne.

Le autorità locali stanno cercando di identificare tutte le vittime e confermare l’identità del secondo sopravvissuto, che secondo il Times of India sarebbe ricoverato in gravi condizioni. Tuttavia, non sono stati forniti ulteriori dettagli su questa persona.

Il Boeing 787 era decollato regolarmente dall’aeroporto di Ahmedabad, ma pochi minuti dopo il decollo qualcosa è andato storto. Le cause dell’incidente non sono ancora chiare e saranno oggetto di un’indagine approfondita da parte delle autorità aeronautiche. Testimoni sul posto hanno descritto scene di devastazione, con detriti dell’aereo sparsi ovunque e un’area completamente distrutta dall’impatto.

Il disastro ha sollevato interrogativi sulla sicurezza dei voli e sull’efficienza delle operazioni di emergenza negli aeroporti indiani. La compagnia Air India non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale sui dettagli dell’incidente, ma ha espresso il proprio cordoglio alle famiglie delle vittime.

Nel frattempo, Vishwash Kumar Ramesh continua a ricevere cure mediche e supporto psicologico per superare lo shock dell’accaduto. La sua testimonianza rappresenta una delle poche voci dirette su quanto accaduto a bordo del volo.