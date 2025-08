Un anno fa l’intervento all’utero, Venus Williams ringrazia il fidanzato Andrea Preti

Un anno fa, la celebre tennista Venus Williams affrontava una sfida personale e sanitaria di grande rilevanza. La sportiva americana si sottoponeva a una miomectomia addominale, un intervento chirurgico necessario per rimuovere fibromi e un adenomioma focale incastonato nel muscolo uterino. In quel difficile momento, al suo fianco c’era il fidanzato italiano Andrea Preti, che la campionessa ha voluto ringraziare pubblicamente attraverso un post sui social.





La relazione tra Venus Williams e Andrea Preti, attore e modello noto anche per essere stato legato a Claudia Gerini, prosegue ormai da oltre un anno. La tennista ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto dal compagno durante il ricovero e il delicato intervento, dichiarando di volerlo sposare. “Proprio un anno fa, in questo giorno, mi sottoponevo a un intervento chirurgico: una miomectomia addominale per rimuovere fibromi e un grande adenomioma focale incastonato nel muscolo del mio utero”, ha scritto Williams su Instagram. Nel post, ha anche sottolineato quanto sia cambiata la sua vita nell’ultimo anno: “Che differenza può fare un anno! Ho giocato il mio primo torneo dopo oltre 16 mesi e ora mi sto preparando per giocare agli US Open. Questo post è una celebrazione dell’ultimo giorno del mese dedicato alla sensibilizzazione sui fibromi. Esistono anche finali felici!”.

La vicenda personale di Venus Williams non è solo una storia di resilienza, ma anche un messaggio di speranza per altre donne che affrontano problematiche simili. La tennista ha raccontato di aver ricevuto diagnosi errate per anni, che l’hanno portata a soffrire di anemia grave, dolori debilitanti, emorragie e cicli mestruali anormali. Questi problemi hanno influito non solo sulla sua salute generale, ma anche sulla sua carriera sportiva. “Mi era stato detto che ero inoperabile. Che avrei potuto morire dissanguata sul tavolo operatorio. Che dovevo ricorrere a una madre surrogata e abbandonare la speranza di portare in grembo i miei figli”, ha aggiunto nel suo racconto.

Nonostante le difficoltà, Williams ha trovato la forza di combattere e cercare soluzioni alternative. Ha ringraziato la dottoressa Taraneh Shirazian e il team del NYU Langone Health per averle restituito la possibilità di vivere una vita migliore e di tornare a praticare lo sport che ama. “Sono stata diagnosticata male. Non sono stata curata per anni e anni. È fondamentale difendere la propria salute!”, ha scritto la campionessa, sottolineando l’importanza di sensibilizzare su problematiche come i fibromi uterini, che possono essere trattati efficacemente se affrontati in modo corretto.

Oltre al supporto medico, Venus Williams ha voluto esprimere gratitudine verso le persone che l’hanno accompagnata durante il percorso di guarigione. “Grazie alla dottoressa Taraneh Shirazian (la mia eroina!) e al NYU Langone Health per aver aperto il mio cammino verso la salute, per avermi restituito lo sport che amo e per contribuire a sensibilizzare su questo problema molto curabile. Oggi gioco a tennis perché posso farlo con una salute migliore che mai: è un sogno che si avvera! Grazie a Lara, Isha, Andrea, Isabel e Li Fang, il dream team che si è preso cura di me e del mio cagnolino Harold quando io non potevo!”, ha scritto.

La testimonianza di Venus Williams rappresenta un invito per tutte le donne a non ignorare i segnali del proprio corpo e a cercare soluzioni mediche adeguate. La campionessa spera che condividere la sua esperienza possa aiutare altre persone a trovare la strada verso la guarigione senza dover affrontare le stesse difficoltà.