Un bambino di 2 anni nello stato di Minas Gerais, in Brasile, ha trovato una pistola incustodita e, accidentalmente, ha sparato alla madre, causando la sua morte

Una drammatica vicenda ha sconvolto una famiglia nello stato brasiliano di Minas Gerais, dove un bambino di appena due anni ha involontariamente tolto la vita alla madre. L’incidente è avvenuto quando il piccolo ha trovato una pistola lasciata incustodita dal padre e, incuriosito, ha premuto il grilletto. La madre, una donna di 27 anni, è stata colpita mortalmente.





Secondo le informazioni fornite dalle autorità locali, la famiglia si trovava nel giardino della propria abitazione quando il bambino ha individuato l’arma, una pistola calibro 9 mm regolarmente registrata, che era stata appoggiata su un tavolo. Le telecamere di sicurezza presenti nell’abitazione hanno registrato l’intera sequenza dell’accaduto. Il piccolo, senza che i genitori si accorgessero della sua azione, ha afferrato l’arma e l’ha puntata contro la madre, sparando un colpo che l’ha colpita prima al braccio e poi al torace.

La donna è stata immediatamente soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale. Tuttavia, nonostante gli sforzi del personale medico, è deceduta poco dopo a causa delle gravi ferite riportate. Il padre del bambino, un produttore rurale, è stato interrogato dalla polizia. Le autorità hanno avviato un’indagine per verificare eventuali responsabilità legate all’omessa custodia dell’arma e per accertare se si possa configurare il reato di omicidio colposo.

Dopo il primo interrogatorio, l’uomo è stato rilasciato, ma la pistola, insieme alle munizioni e al caricatore, è stata sequestrata dalle forze dell’ordine. La vicenda ha sollevato un acceso dibattito sulla necessità di adottare misure più severe per la custodia delle armi da fuoco all’interno delle abitazioni, soprattutto in presenza di bambini.

Il bambino coinvolto in questa tragica vicenda resterà con la famiglia ma sarà seguito dai servizi sociali per ricevere supporto psicologico e garantire la sua protezione. Gli esperti sottolineano l’importanza di sensibilizzare i proprietari di armi sulla necessità di custodirle in modo sicuro per evitare simili episodi.

L’episodio ha riaperto la discussione pubblica in Brasile sulla regolamentazione delle armi da fuoco e sulle responsabilità dei proprietari. In molti hanno evidenziato come la negligenza nella gestione di un’arma possa portare a conseguenze devastanti, soprattutto quando si tratta di minori.

Questo incidente si inserisce in un contesto più ampio che vede il Brasile affrontare un complesso dibattito sulla proliferazione delle armi da fuoco e sulle misure necessarie per garantire maggiore sicurezza nelle abitazioni.