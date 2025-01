Un cucciolo abbandonato diventa l’angelo che un uomo anziano stava pregando di avere

Dopo aver perso sua moglie e suo figlio, Burt, 91 anni, aveva smesso di credere nei miracoli.

A 91 anni, ogni passo era cauto e ogni respiro gli ricordava la lunga vita che aveva vissuto… principalmente da solo.





Quando un suono attirò la sua attenzione, la nebbia mattutina si stava abbassando, coprendo la strada con un grigio perlato. Un lamento appena udibile proveniva da una scatola di cartone bagnata dalla pioggia sul ciglio della strada.

Dentro, un piccolo cucciolo bianco e nero tremava, con gli occhi spalancati e supplicanti. Un biglietto accartocciato era attaccato alla scatola, con scritto: “Prenditi cura di lui!”

Burt prese il cucciolo tra le mani tremanti, lo infilò nel suo cappotto e lo portò a casa.

Chiamò il cucciolo Sebastiano. Era il nome che Martha, sua moglie, aveva sempre pensato di dare al loro secondo bambino, prima che il destino intervenisse.

Sebastiano riempì la casa di Burt con una sorprendente allegria e con i suoi abbaio forti fin dal primo giorno.

Per due anni, furono inseparabili. Sebastiano divenne la motivazione di Burt per alzarsi, uscire e sorridere di nuovo.

Poi arrivò il terribile giovedì di ottobre.

Sebastiano si comportava in modo agitato durante tutta la mattina, le orecchie tese verso qualcosa che solo lui riusciva a percepire. I cani randagi del quartiere erano molto chiassosi quel giorno, con i loro abbaio che echeggiavano dal vecchio parco vicino alla scuola superiore.

Burt scoprì in seguito che una cagna in calore aveva attirato molti dei cani del quartiere nel parco. Sebastiano continuava ad andare alla finestra, lamentandosi dolcemente e camminando nervosamente vicino alla porta.

Inizialmente, Burt non si preoccupò troppo. Sebastiano era sempre stato ben educato e non era mai andato troppo lontano.

Quando Burt lo fece uscire nel loro giardino recintato come al solito, il cane corse fino all’angolo più lontano, restando in allerta e ascoltando i lontani abbaio. Burt rientrò in casa per preparare il pranzo, e quando lo chiamò 15 minuti dopo, non ricevette risposta.

Il cancello era socchiuso. Burt trovò della posta nella cassetta delle lettere. Ma Sebastiano non c’era. Il postino aveva lasciato il cancello aperto? Il panico attanagliò il cuore di Burt mentre ispezionava il giardino, urlando il nome di Sebastiano con sempre maggiore urgenza.

Quando il suo vicino Tommaso arrivò con la notizia di un cucciolo morto sulla strada, Burt sentì la terra sgretolarsi sotto i suoi piedi e il suo cuore si spezzò in mille piccoli pezzi.

I manifesti che aveva affisso in città raccontavano una storia di amore e perdita:

“MANCANTE: SEBASTIANO. Amato membro della famiglia. Cane bianco e nero con una macchia a forma di stella sul petto. Ricompensa: un pasto preparato in casa e gratitudine infinita. Contattare: Burt, Porta No. A31, Viale Maple, Via Oak.”

Quando nessuno lo contattò, Burt aprì le grandi porte della stazione di polizia, stringendo tra le mani tremanti il giocattolo preferito di Sebastiano.

Uno degli ufficiali rise. “Forse ha trovato una fidanzata!” commentò, suscitando risate tra i suoi colleghi. Si voltò, il suo bastone strisciava sul pavimento di linoleum.

Le speranze di Burt svanirono due settimane dopo la scomparsa di Sebastiano.

Era seduto nella sua poltrona, guardando il lettino vuoto del cane nell’angolo, quando il telefono rotante squillò.

L’ufficiale Charlie parlò rapidamente, con eccitazione nella voce. “Signor Burt? Sono fuori servizio, ma stavo facendo una passeggiata nei boschi vicino alla proprietà di Old Miller e ho sentito dei latrati provenire da sotto terra. C’è un pozzo abbandonato lì… è stato parzialmente coperto con delle tavole, ma c’è uno spazio. Penso che… penso che dovresti venire qui.”

Quando arrivarono nel bosco, trovò Charlie ad aspettarlo con corde e torce.

“Bau! Bau!” Il latrato familiare echeggiò dal pozzo, sollevando lo spirito di Burt e riempiendo il suo cuore di speranza.

Burt crollò in ginocchio, le lacrime scorrevano sulle sue guance.

Quando alla fine tirarono fuori Sebastiano, era magro e sporco, ma ancora vivo. Probabilmente aveva sopravvissuto bevendo acqua piovana sul fondo del pozzo. Quando lo posero giù, il cane corse direttamente verso Burt, quasi facendolo cadere con la forza del suo affetto.

“Sebastiano,” sussurrò Burt, tenendolo stretto. “Pensavo di averti perso per sempre, proprio come ho perso loro.” La sua voce si ruppe all’ultima frase, e l’ufficiale Charlie si inginocchiò accanto a loro, posando una mano rassicurante sulla spalla di Burt.

“Giovane,” disse, stringendo la mano di Charlie, “ti ringrazio tanto. Non hai idea di cosa mi hai appena restituito.”

La sera successiva, la piccola casa di Burt era piena di più persone di quante ne avesse mai viste in decenni. Fedeli alla parola, preparò una festa che includeva il suo famoso arrosto, la torta di mele di Martha e tutti i contorni. L’ufficiale Charlie cercò di rifiutare la ricompensa, ma Burt insistette.

Più tardi quella notte, quando tutti se ne furono andati, Burt si sedette nella sua poltrona, Sebastiano rannicchiato ai suoi piedi. Il cane era stato lavato e visitato dal veterinario, che lo trovò disidratato e affamato, ma altrimenti illeso. Lo definirono un miracolo.

Quella notte, per la prima volta in due settimane, sia l’uomo che il cane dormirono serenamente, sapendo che l’uno era esattamente dove doveva essere.