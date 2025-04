“Un errore da non sottovalutare!” Zeudi dopo il Grande Fratello fa qualcosa di inaspettato e i follower reagiscono

Zeudi Di Palma, ex concorrente del Grande Fratello, ha ripreso la sua routine quotidiana dopo l’intensa esperienza nel reality show. Nonostante non sia riuscita a vincere, si è classificata al quinto posto, guadagnandosi un ampio seguito di fan appassionati, noti come le “Zelena”. La sua partecipazione al programma ha suscitato notevole attenzione, in particolare per una raccolta fondi avviata dai suoi sostenitori, che ha raccolto 50mila euro come simbolo di “vittoria” per la sua performance.





Anche dopo la conclusione del Grande Fratello, il sostegno delle Zelena non è diminuito. Tornata alla vita di tutti i giorni, Zeudi continua a intrattenere i suoi follower sui social, condividendo momenti della sua quotidianità e ringraziando costantemente il suo fandom per il supporto ricevuto durante l’intero percorso nel reality.

Oltre a raccontare della sua esperienza nella casa più spiata d’Italia, Zeudi Di Palma menziona frequentemente la sua amica Chiara Cainelli, che ha ottenuto il terzo posto grazie al sostegno delle Zelena. Tuttavia, il ritorno alla normalità di Zeudi non è passato inosservato, e alcuni utenti hanno cominciato a notare dettagli insoliti sui suoi profili social. Tra i suoi follower su Instagram, infatti, sono emersi numerosi account con nomi eccentrici e di origine straniera, in particolare indiani.

Questa osservazione ha sollevato sospetti tra i follower, ipotizzando che Zeudi possa aver acquistato follower per aumentare il proprio engagement e le visualizzazioni. Questa pratica, sebbene non rara nel panorama dei social media, è spesso vista con scetticismo. Un maggior numero di follower può tradursi in maggiore fama, influenza e opportunità di sponsorizzazione, rendendo attraente l’idea di incrementare artificialmente il proprio seguito.

In paesi come Cina, India, Nepal, Sri Lanka, Egitto, Indonesia, Filippine, Thailandia e Bangladesh, esistono delle “follower farm”, conosciute anche come bot farm o fake follower farm. Queste strutture producono continuamente una grande quantità di account falsi tramite programmi di automazione. Un utente su X ha commentato ironicamente: “Buongiorno a Zeudi che stamattina è andata a fare shopping in India”, accompagnando il post con screenshot che mostrano l’elenco di questi nuovi follower. Un altro utente ha scherzato: “Li avrà comprati coi soldi della raccolta GoFundMe delle zecche”.

La questione ha suscitato un acceso dibattito tra i fan di Zeudi, alcuni dei quali difendono la sua integrità, mentre altri esprimono preoccupazione per la possibilità che la modella stia cercando di manipolare la propria immagine pubblica. Questo episodio mette in luce le sfide e le pressioni che molti influencer affrontano nel mondo dei social media, dove il numero di follower è spesso considerato un indicatore di successo.

In ogni caso, l’interesse per Zeudi Di Palma continua a rimanere elevato, e le sue interazioni sui social sono seguite con attenzione. Le Zelena, in particolare, si dimostrano un gruppo di fan molto attivo e coinvolto, pronto a difendere la loro beniamina da qualsiasi critica. La situazione attuale potrebbe rappresentare un’opportunità per Zeudi di chiarire la sua posizione e rassicurare i fan sulla genuinità del suo seguito.