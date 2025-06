Un fidanzato pericoloso (2018) come finisce: Trama e spiegazione del finale

Un fidanzato pericoloso è un thriller del 2018 diretto da Curtis Crawford, trasmesso su TV8 il 4 giugno 2025. La storia ruota attorno a Brooke Emerson, una ragazza di 17 anni molto popolare nella sua scuola, ma che in realtà nasconde un profondo senso di solitudine e smarrimento. Dopo una brutta caduta durante una performance da cheerleader, Brooke ha subito una grave commozione cerebrale che le ha lasciato in eredità attacchi di rabbia improvvisi e incontrollabili.





La sua vita prende una piega inaspettata quando incontra Jake, un ragazzo affascinante che sembra comprenderla come nessun altro. Brooke si lascia coinvolgere da questa relazione, ma presto si rende conto che qualcosa non va. Quando la sua migliore amica Maddie viene trovata morta, Brooke si sente completamente persa e teme addirittura di poter essere responsabile dell’omicidio, a causa dei suoi blackout e dei problemi di rabbia.

Man mano che la storia si sviluppa, emerge che Jake non è affatto il ragazzo premuroso che sembrava: in realtà, la manipola e la controlla, cercando di incastrarla per l’omicidio di Maddie. Parallelamente, viene raccontato il difficile rapporto di Jake con la madre Francine, che si presenta da lui chiedendo soldi, sostenendo che il padre Mike sia gravemente malato. Jake la accusa di aver ignorato le violenze subite nell’infanzia e di non averlo mai sostenuto, né emotivamente né economicamente. Dopo un acceso confronto, Jake caccia la madre di casa.

Il finale spiegato

Nel finale, la verità viene finalmente a galla. Francine e Mike, i genitori di Jake, decidono di rapinare la casa del figlio. Jake, intanto, viene arrestato per l’omicidio di Maddie: è stato lui a commettere il delitto, nella folle convinzione di poter così costringere Brooke a restare con lui. Si scopre inoltre che Francine aveva mentito a Jake: Mike non è affatto malato di cancro.

Il film si chiude con Jake in prigione, che tenta invano di mettersi in contatto con la madre, senza ricevere alcuna risposta. Brooke, finalmente libera dalla sua influenza tossica, può iniziare a ricostruire la propria vita.

In sintesi, “Un fidanzato pericoloso” si conclude con la sconfitta del manipolatore e la liberazione della protagonista, offrendo una riflessione amara ma realistica sui pericoli delle relazioni tossiche e sulla forza necessaria per uscirne.