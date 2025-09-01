Un fulmine lo colpisce mentre porta la ciotola al cane: Sauro Bellini muore a 65 anni a Castelfiorentino





Una tragedia improvvisa ha colpito la comunità di Pescia e quella di Castelfiorentino, legate dal dolore per la scomparsa di Sauro Bellini, un uomo di 65 anni, deceduto sabato 30 agosto a causa di un fulmine. Originario di Castelfiorentino, Bellini viveva a Pescia, ma manteneva un legame con la sua città natale, dove possedeva una proprietà.





L’incidente si è verificato in una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche instabili, con temporali e fulmini frequenti. Secondo le prime ricostruzioni, Bellini era all’aperto vicino alla sua abitazione per nutrire il cane. In quel momento, teneva in mano una ciotola di metallo, materiale altamente conduttore. Un fulmine ha colpito un filo per stendere la biancheria nelle vicinanze, e la corrente elettrica si è propagata fino alla ciotola, causando la morte istantanea dell’uomo.

Il corpo di Bellini è stato scoperto alcune ore dopo da una vicina di casa, che ha immediatamente contattato i soccorsi. Nonostante l’intervento tempestivo del 118, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile: l’uomo era già deceduto. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto. Le lesioni riportate sul corpo hanno confermato che la causa del decesso è stata una scarica elettrica generata da un fulmine.

La Procura di Firenze ha disposto l’autopsia per approfondire ulteriormente le circostanze della morte. Questo passo è stato ritenuto necessario per ottenere un quadro completo dell’evento e verificare ogni dettaglio che possa essere utile alle indagini.

La notizia della scomparsa di Sauro Bellini ha suscitato una profonda commozione nelle comunità di Pescia e Castelfiorentino, dove l’uomo era conosciuto e stimato. La sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile nella famiglia e tra gli amici. Bellini era sposato e padre di figli, e la sua perdita rappresenta una ferita difficile da rimarginare per chi lo amava.

L’episodio tragico evidenzia i rischi legati alle condizioni meteorologiche avverse, soprattutto quando si utilizzano oggetti metallici all’aperto. Le giornate caratterizzate da temporali e fulmini richiedono particolare attenzione per evitare situazioni potenzialmente letali. La comunità locale si interroga sull’importanza di sensibilizzare le persone riguardo ai comportamenti da adottare in caso di maltempo.

In un contesto già segnato da altre fatalità legate alle condizioni atmosferiche, la morte di Sauro Bellini rappresenta un monito sulla forza devastante della natura. La vicenda sottolinea quanto sia essenziale adottare misure preventive e informare i cittadini sui rischi che possono derivare da temporali improvvisi e scariche elettriche.

La famiglia di Bellini e le comunità di Pescia e Castelfiorentino si sono unite nel dolore, ricordando l’uomo come una persona stimata e benvoluta. Messaggi di cordoglio sono arrivati da amici, conoscenti e vicini, che hanno espresso solidarietà alla moglie e ai figli dell’uomo.



