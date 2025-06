Un giovane di 21 anni, originario di Avezzano, è stato trovato morto in un campo del Lodigiano. Sul corpo segni di colpi d’arma da fuoco

Un tragico ritrovamento è avvenuto nel pomeriggio di sabato 28 giugno nelle campagne della provincia di Lodi, tra Villanova del Sillaro e Pieve Fissiraga. Il corpo senza vita di un ragazzo di 21 anni, di origine marocchina, è stato individuato nei pressi di un campo di granoturco. La vittima, identificata come Mohamed Kaoukeb Raji, era scomparsa da almeno un giorno dalla provincia de L’Aquila, precisamente da Avezzano.





Secondo le prime ricostruzioni, è stata la madre del giovane a lanciare l’allarme. La donna, preoccupata per la scomparsa del figlio, avrebbe ricevuto una dichiarazione sconvolgente da un amico del ragazzo, che le aveva riferito che il 21enne era stato ucciso. La denuncia della scomparsa era stata presentata venerdì 27 giugno e, il giorno successivo, il corpo è stato rinvenuto dai carabinieri. Tuttavia, gli investigatori ipotizzano che la morte possa risalire alla notte tra giovedì e venerdì.

Il cadavere è stato trovato nei pressi di Cascina Mongiardino, una zona agricola compresa tra i territori comunali di Villanova del Sillaro e Pieve Fissiraga. Sul corpo sono stati rilevati segni compatibili con colpi d’arma da fuoco, ma per stabilire con esattezza le cause e il momento del decesso sarà necessario attendere i risultati dell’autopsia. Il medico legale è intervenuto sul posto nella serata di sabato, accompagnato dalla pm di turno Martina Parisi.

Le indagini sono state affidate ai carabinieri del Comando provinciale di Lodi e al reparto investigativo Ris. Dopo il ritrovamento del corpo, la madre del ragazzo e altre due persone che l’accompagnavano sono state portate in caserma per essere ascoltate dagli inquirenti. Al momento non si escludono ipotesi, ma gli investigatori stanno cercando di ricostruire gli ultimi movimenti della vittima per comprendere cosa possa aver portato a questo tragico epilogo.

Secondo quanto riportato dal quotidiano locale “Il Cittadino”, la madre e i due uomini che si trovavano con lei sarebbero partiti da Avezzano non appena appresa la notizia della morte del giovane. Una volta giunti sul luogo del ritrovamento, avrebbero contattato le forze dell’ordine per confermare quanto accaduto.

La comunità di Avezzano è sotto shock per la tragica perdita di Mohamed Kaoukeb Raji, un giovane descritto come tranquillo e benvoluto. I familiari e gli amici attendono ora con ansia i risultati delle indagini per fare chiarezza su quanto accaduto e ottenere giustizia.

Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze che hanno portato alla morte del 21enne. Gli investigatori stanno vagliando tutte le piste, compresa quella di un possibile regolamento di conti o un episodio legato a motivi personali. La zona in cui è stato trovato il corpo è stata isolata per consentire agli esperti della scientifica di effettuare i rilievi necessari.

L’attenzione degli inquirenti si concentra anche sulle persone che hanno avuto contatti con il giovane nelle ore precedenti alla sua scomparsa. Gli amici e i conoscenti del ragazzo sono stati convocati per fornire eventuali informazioni utili alle indagini.