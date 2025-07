Un ladro in bicicletta tenta di derubare una giovane ma viene fermato da passanti e un automobilista, che lo costringe a fermarsi prima che arrivi la polizia

Il video circolato sui social mostra il tentativo di furto ai danni di una ragazza che stava camminando con il cellulare in mano. Un individuo in sella a una bicicletta, visibilmente intento a rapinarla, cerca di sottrarle il telefono. Tuttavia, il colpo non va secondo i piani: diversi testimoni assistono alla scena e decidono di intervenire.





Tra questi, un automobilista in transito reagisce prontamente, investendo volontariamente o meno l’aggressore con la propria vettura. Il ladro cade rovinosamente a terra, “asfaltato” dall’impatto, e prova immediatamente a riprendere la fuga.

Ma non riesce a farla franca. I passanti, spinti dallo sconcerto e dalla determinazione a non lasciar correre il gesto, tentano un inseguimento per fermarlo a suon di urla, botte e spinte. Il criminale, ormai circondato, viene bloccato, steso a terra e immobilizzato in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Nel video, si sente distintamente qualcuno gridare: “Fermalo!”, “Non lasciarlo scappare!”, mentre un altro pronuncia, con tono deciso: “Questa è la giustizia che merita!” Si tratta di urla spontanee, che testimoniano l’indignazione dei presenti di fronte all’azione del ladro, ma anche la volontà di difendere l’aggredita.

Ladro tenta di rubare il telefono a una ragazza. Ma, purtroppo per lui, nessuno si gira dall’altra parte. pic.twitter.com/xLNvh2Jot7 — Francesco 🇮🇹 (@SaP011) July 8, 2025