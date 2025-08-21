Un meteorite luminoso ha illuminato il cielo del Giappone meridionale il 19 agosto 2025, visibile per centinaia di chilometri e ripreso da telecamere e dashcam.





Un evento spettacolare ha catturato l’attenzione di migliaia di persone in Giappone nella notte di martedì 19 agosto 2025. Intorno alle 23:08, una palla di fuoco eccezionalmente luminosa ha attraversato il cielo, trasformando per pochi istanti la notte in giorno. Il fenomeno, visibile per centinaia di chilometri, è stato osservato in diverse regioni del paese, tra cui Kagoshima, Kyushu, Kansai e Shikoku. Le immagini del bolide sono state registrate da telecamere, dashcam e condivise sui social media, generando grande curiosità e speculazioni.





La palla di fuoco è stata chiaramente ripresa dalle telecamere dell’aeroporto di Kagoshima, mostrando un lampo di luce talmente intenso da illuminare il paesaggio circostante. Un uomo, che al momento dell’evento si trovava alla guida nella prefettura di Miyazaki, ha raccontato: “Una luce bianca, come mai vista prima, è scesa dall’alto ed è diventata così intensa che ho potuto vedere chiaramente le forme delle case intorno a noi. Sembrava fosse giorno. Per un attimo non ho capito cosa fosse successo e sono rimasto molto sorpreso”.

Un’altra testimonianza arriva dalla prefettura di Kumamoto, dove un padre di tre bambine ha condiviso un video registrato dalla dashcam della sua auto. “Ho visto una palla di fuoco poco dopo le 23:00 del 19 agosto – ha scritto su X –. Stavo guidando, quindi ho pensato che forse la mia dashcam l’avesse ripresa e, quando ho controllato, era sorprendentemente nitida”. I contenuti video e fotografici dell’evento hanno rapidamente fatto il giro dei social, attirando l’attenzione di appassionati e curiosi.

Secondo gli esperti, il fenomeno è stato causato da un meteorite eccezionalmente luminoso che si è disintegrato nell’atmosfera. Toshihisa Maeda, direttore del Museo dello spazio di Sendai, ha spiegato che si tratta di un evento naturale, escludendo qualsiasi collegamento con ipotetiche invasioni aliene. Anche l’astronomo giapponese Daichi Fujii, curatore del Museo della città di Hiratsuka, ha fornito dettagli scientifici sull’accaduto. “È stata determinata l’orbita della grande palla di fuoco, che si è verificata alle 23:08:46 del 19 agosto 2025 – ha precisato Fujii –. La roccia spaziale è passata a nord-est al largo della costa di Tanegashima e proveniva dalla fascia di asteroidi tra Marte e Giove”.

Gli esperti hanno calcolato che il punto di fuga del meteorite si trovava a un’altitudine di circa 18 chilometri. Sebbene sia possibile che frammenti della roccia spaziale siano caduti come meteoriti, si ritiene che la maggior parte dei detriti sia finita nell’Oceano Pacifico. Questo tipo di eventi non è raro, ma la luminosità eccezionale del bolide lo rende particolarmente interessante per gli astronomi.

Il fenomeno ha suscitato grande fermento sui social media, dove numerosi utenti hanno condiviso video e foto dell’accaduto. La visibilità del meteorite per centinaia di chilometri ha permesso a molte persone di assistere allo spettacolo, contribuendo a creare una vasta raccolta di testimonianze visive. L’evento ha anche stimolato discussioni sulla natura dei meteoriti e sull’importanza di monitorare questi fenomeni per comprendere meglio il nostro sistema solare.

La palla di fuoco rappresenta un’opportunità per gli scienziati di analizzare le caratteristiche dei meteoriti provenienti dalla fascia di asteroidi tra Marte e Giove. Questi frammenti spaziali offrono preziose informazioni sulla composizione e sull’origine del nostro sistema solare. In questo caso, la luminosità eccezionale del bolide ha permesso agli esperti di tracciare con precisione la sua traiettoria e determinarne l’origine.

Nonostante l’impressionante spettacolo offerto dal meteorite, gli esperti rassicurano che non vi sono stati rischi per la popolazione o per le infrastrutture. La maggior parte dei meteoriti si disintegra completamente nell’atmosfera terrestre, lasciando solo piccoli frammenti che raramente raggiungono il suolo.

L’evento del 19 agosto 2025 rimarrà nella memoria collettiva come uno dei fenomeni naturali più spettacolari osservati in Giappone negli ultimi anni. Grazie alla tecnologia moderna e alla rapida diffusione delle immagini sui social media, sempre più persone hanno avuto la possibilità di assistere virtualmente a questo straordinario spettacolo celeste.



