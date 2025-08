Un tragico incidente sulla Tangenziale Sud di Parma ha causato la morte di un anziano e il ferimento di due persone. Tre auto coinvolte nello schianto frontale

Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi sulla Tangenziale Sud di Parma, nei pressi dello svincolo con strada Farnese. Una vettura che procedeva contromano ha dato origine a uno scontro frontale, coinvolgendo altre due auto. Il bilancio è drammatico: un uomo di 81 anni ha perso la vita, mentre altre due persone sono rimaste ferite.





Secondo le prime ricostruzioni delle autorità, il sinistro è avvenuto quando un’auto ha imboccato la tangenziale in direzione opposta al normale senso di marcia. L’impatto frontale con una seconda vettura è stato inevitabile e ha coinvolto anche una terza macchina che sopraggiungeva. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale per gestire l’emergenza e prestare soccorso ai feriti.

La vittima è un anziano di 81 anni, mentre i feriti sono un uomo di 60 anni e una donna di 40 anni. Entrambi sono stati trasportati d’urgenza all’Ospedale Maggiore di Parma per ricevere cure mediche. Le condizioni dei due feriti non sono state rese note al momento, ma si sa che l’intervento dei soccorritori è stato tempestivo.

A seguito dell’incidente, l’Anas ha deciso di chiudere temporaneamente il tratto della Tangenziale Sud interessato dallo schianto, precisamente all’altezza del chilometro 5. Gli automobilisti sono stati obbligati a uscire al chilometro 4 e a seguire percorsi alternativi per proseguire il viaggio. La chiusura ha causato disagi al traffico, già intenso per il weekend.

Questo non è l’unico evento drammatico registrato oggi sulle strade italiane. In provincia di Bari, nei pressi di Terlizzi, tre ciclisti sono stati travolti e uccisi da una Lancia Delta che li ha centrati in pieno. L’automobilista responsabile dell’incidente, anch’egli ferito gravemente, è stato ricoverato in codice rosso al policlinico di Bari ed è ora indagato per omicidio stradale plurimo.

Un altro episodio mortale si è verificato tra Gorizia e Farra d’Isonzo, dove una donna di 32 anni ha perso la vita in seguito a uno scontro tra la vettura su cui viaggiava e un’altra macchina. Infine, a Palermo, un giovane di appena venti anni è deceduto in un incidente che ha coinvolto la moto su cui viaggiava e un’automobile. Il passeggero che era con lui è rimasto gravemente ferito.

Gli incidenti stradali continuano a rappresentare una grave emergenza in Italia, con numerosi episodi che si verificano quotidianamente, spesso causati da comportamenti imprudenti o da errori fatali. La guida contromano, come nel caso della tragedia avvenuta sulla Tangenziale Sud di Parma, è una delle cause più pericolose e devastanti.

Le autorità locali stanno ora indagando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e comprendere le ragioni che hanno portato il conducente dell’auto a imboccare la tangenziale nella direzione sbagliata. Non si esclude che possano essere stati coinvolti fattori come distrazione, stanchezza o un malore improvviso.

La sicurezza stradale rimane una priorità assoluta per le istituzioni italiane, ma gli episodi odierni dimostrano quanto sia ancora necessario lavorare sulla prevenzione e sulla sensibilizzazione degli automobilisti. L’obiettivo è ridurre il numero di incidenti e salvare vite umane, evitando tragedie come quelle registrate in questa domenica drammatica.

Mentre gli investigatori continuano il loro lavoro, il tratto della Tangenziale Sud interessato dall’incidente rimane chiuso per consentire i rilievi e la rimozione dei veicoli coinvolti. Gli automobilisti sono invitati a seguire le indicazioni fornite dalle autorità e a prestare massima attenzione alla guida.