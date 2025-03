Un uomo del Tajikistan fa cause alla sua nuova moglie accusandola di non essere vergine

Un uomo appena sposato ha intentato causa contro la sua sposa, accusandola di “non essere vergine”. Il 30enne, proveniente dal Tajikistan, un paese che confina con l’Afghanistan e la Cina, sta chiedendo quasi 5.000 dollari alla sua giovane moglie, a poche settimane dal matrimonio. Secondo quanto riportato da RFE/RL, la coppia si è sposata in un piccolo villaggio vicino alla capitale, Dushanbe.





Suhrob, che lavora nel settore delle costruzioni, sostiene che sua moglie, 22enne, non fosse vergine la notte del matrimonio. Per questo motivo, insiste affinché lei restituisca i soldi che ha speso per il matrimonio e la dote.

Tuttavia, la sposa e la sua famiglia hanno fermamente negato l’accusa e hanno risposto con una controdenuncia per diffamazione.

Dopo aver esaminato il caso, il tribunale ha emesso una sentenza a favore della sposa, concedendole circa 1.140 dollari come risarcimento per il danno causato dalle accuse. Tuttavia, Suhrob non ha accettato la decisione e ha fatto appello.

Esprimendo la sua frustrazione per la sentenza, Suhrob ha dichiarato: “Non ho lavorato nel freddo pungente in Russia per risparmiare dei soldi e sposare qualcuno che non è vergine.”

La questione del concetto di verginità è una delle molte che evidenziano le persistenti disuguaglianze di genere nel Tajikistan, un paese largamente musulmano e conservatore, dove il sesso prematrimoniale è pesantemente stigmatizzato. Le donne accusate di aver avuto rapporti sessuali prima del matrimonio affrontano spesso vergogna e isolamento sociale.

Il Tajikistan è tra i circa 20 paesi al mondo che ancora praticano il cosiddetto “test di verginità”, una procedura medica condannata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) come inutile e inaffidabile. Questi test coinvolgono un esame fisico invasivo per determinare se una donna ha avuto rapporti sessuali. In molti casi, le donne sono costrette a sottoporsi a questa procedura, talvolta contro la loro volontà.

Sebbene il test non sia ufficialmente richiesto, viene spesso incluso come parte di una visita medica pre-matrimoniale necessaria per ottenere la licenza di matrimonio. Il governo del Tajikistan ha introdotto controlli sanitari pre-matrimoniali nel 2015, ufficialmente per prevenire la diffusione dell’HIV/AIDS e di altre malattie sessualmente trasmissibili. Tuttavia, questi test sono spesso utilizzati per valutare l'”onore” e la “purezza” di una donna.

Le Nazioni Unite e l’OMS hanno condannato fermamente i test di verginità, definendoli una pratica crudele e degradante. In una dichiarazione congiunta, entrambe le organizzazioni hanno sottolineato che il termine “verginità” non è un concetto medico o scientifico, ma una costruzione sociale, culturale e religiosa che riflette discriminazioni di genere nei confronti delle donne.

Gli esperti di salute hanno anche messo in guardia sugli effetti psicologici dannosi di questa pratica, che può causare ansia, depressione e stress post-traumatico. In casi estremi, le donne possono arrivare a tentare il suicidio o essere uccise in nome dell'”onore”.

Nel 2017, Rajabbi Khurshed, una giovane di 18 anni, si suicidò dopo che suo marito l’aveva accusata di sesso prematrimoniale, nonostante fosse stata sottoposta a più esami medici che provarono la sua verginità. Il marito, Zafar Pirov, rifiutò di credere ai risultati, accusandola di aver corrotto i medici per falsificare i test. Pirov fu successivamente condannato a sette anni di prigione per aver spinto Khurshed al suicidio.