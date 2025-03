Un uomo di 27 anni, il cui corpo è completamente coperto da oltre 200 tatuaggi, ha deciso di nascondere i suoi tatuaggi facciali per il bene della sua nuova moglie.

Sean, un appassionato di tatuaggi con tatuaggi che coprono anche i suoi occhi, ha deciso di nascondere i suoi tatuaggi facciali per fare una buona impressione sul padre della sua fidanzata, Lamar. Con l’aiuto di un amico, Sean ha usato fondotinta e correttore per coprire i suoi tatuaggi facciali durante un incontro in una steakhouse. Sebbene si sentisse a disagio senza i suoi tatuaggi, ha notato che le persone lo trattavano in modo diverso quando non erano visibili. Dopo l’incontro, ha rimosso il trucco e è tornato al suo aspetto familiare con i tatuaggi. La reazione al suo aspetto è stata mista, con alcune persone che lo preferivano senza tatuaggi, mentre altre lo incoraggiavano a essere se stesso.





Nascondere o rimuovere i tatuaggi per motivi personali o sociali non è affatto raro. Per esempio, l’attore Pete Davidson ha subito il processo di rimozione di quasi 200 tatuaggi nel corso di diversi anni per cambiare la sua immagine. Recentemente è apparso in una campagna di Reformation, mostrando il suo fisico tonico in intimo e una felpa con la scritta “Official Boyfriend”. Davidson ha condiviso che voleva crescere e cambiare il suo stile di moda.

Ora ha rimosso tutti i suoi tatuaggi per sua figlia.

Tutti noi abbiamo fatto cose di cui non siamo orgogliosi nel passato, preso decisioni che avremmo voluto non prendere e detto cose che vorremmo poter riprendere.

Eppure, scommetto che pochissimi di noi abbiano rimpianti così grandi e visibili come Ethan “ModBoy” Bramble, un appassionato di modifiche corporee dell’Australia che ha coperto il suo corpo con oltre 200 tatuaggi.

Esprimersi attraverso l’inchiostro è comune oggi, mentre i tatuaggi intricati e particolari sembrano essere una vera tendenza. Detto ciò, c’è un limite a ciò che la maggior parte delle persone è disposta a pagare per avere qualcosa su di sé, e per la maggior parte delle persone quel limite è molto più lontano di quanto Ethan fosse disposto a fare.

Secondo i rapporti, Ethan aveva solo 11 anni quando ha deciso di fare la sua prima modifica corporea, che prevedeva l’allungamento delle orecchie. Da allora, ha subito tutti i tipi di interventi, tra cui la divisione della lingua e la rimozione dell’ombelico.

Rimpiange i suoi tatuaggi Tuttavia, sono i suoi tatuaggi a suscitare più attenzione, e non è una sorpresa, dato che è coperto dalla testa ai piedi. In totale, Ethan ha rivelato di aver speso circa 60.000 AUD (circa 39.000 USD) per sembrare come appare ora.

Ora, però, ha espresso dei rimpianti riguardo alle sue scelte passate. “Credo che potresti dire che rimpiango alcuni tatuaggi,” ha detto durante la serie No Filter di LadBibleTV.

“Non solo rimpiangere, penso che ci sia una differenza tra rimpiangere e voler essere percepito diversamente.”

Ethan ha aggiunto che è preoccupato per i giudizi che potrebbe affrontare mentre svolge alcune attività quotidiane, come portare sua figlia a scuola.

“Il viso è una cosa importante che può portare a molti… per alcune persone, non per tutti… può portare a tanti problemi per te stesso, cosa che probabilmente non vorrei che mia figlia dovesse affrontare finché non sarà un po’ più grande,” ha detto.

“Vorrei non aver fatto così tanto sul mio viso.” Nel tentativo di pulire la sua immagine, Ethan ha subito trattamenti laser dolorosi per cercare di rimuovere alcuni dei tatuaggi che aveva fatto da giovane.

La trasformazione Ha spiegato: “Sto facendo laser [chirurgico], o l’ho fatto, per praticamente 12 mesi… Lo facciamo a sezioni, ma probabilmente sono già passato su tutto sei o sette volte.”

“Ho iniziato a farlo a causa dell’ansia e di tutto quello che stavo vivendo… Le cose mentali sono difficili da spiegare, ma voglio credere che molta dell’ansia fosse solo dal fatto di avere un viso pieno di tatuaggi.”

“Sono felice di come appaio, ma sono anche felice con la mentalità che nei prossimi due anni, i miei tatuaggi sul viso diventeranno sempre meno. Sto semplicemente ripulendo la tela.”

Non so voi, ma non vedo l’ora di vedere come apparirà Ethan quando avrà finalmente rimosso tutti i tatuaggi dal viso. Rispetto a lui per aver intrapreso un cambiamento così coraggioso!