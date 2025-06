Un uomo di 63 anni, Luigino Tognin, è morto in un incidente stradale a Este, travolto da una vettura guidata da un 22enne sotto effetto di alcol

Un tragico incidente si è verificato venerdì sera a Este, in provincia di Padova, lungo una strada provinciale. Luigino Tognin, 63 anni, stava rientrando a casa dal lavoro a bordo del suo scooter, come faceva abitualmente, quando è stato colpito violentemente da una Fiat Punto. La vettura, guidata da un giovane di 22 anni, procedeva a velocità elevata e ha invaso completamente la corsia opposta durante un sorpasso. L’impatto è stato devastante e non ha lasciato scampo al 63enne.





Secondo la ricostruzione delle autorità, il conducente della vettura stava partecipando a una gara di velocità con un’altra auto quando ha perso il controllo del mezzo. Questo ha portato la Fiat Punto a scontrarsi frontalmente con lo scooter di Tognin, che è stato sbalzato a decine di metri di distanza, finendo oltre il guardrail in un fossato. L’urto è stato talmente violento che la parte anteriore del veicolo è stata completamente distrutta.

I soccorsi del Suem 118 sono intervenuti rapidamente sul luogo dell’incidente, ma per Luigino Tognin non c’è stato nulla da fare. Le ferite riportate erano troppo gravi e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La scena che si è presentata ai primi soccorritori era drammatica, con i resti dello scooter e dell’auto distrutti dall’impatto.

Il giovane alla guida della Fiat Punto è stato sottoposto al test alcolemico, che ha rivelato un tasso di 1,10 grammi per litro, oltre il doppio del limite consentito dalla legge. Gli investigatori hanno raccolto testimonianze che confermano come l’auto coinvolta stesse gareggiando con un’altra vettura al momento dell’incidente. Per sorpassare, il 22enne ha invaso la corsia opposta, travolgendo lo scooter di Tognin.

I familiari della vittima, avvertiti della tragedia, si sono recati immediatamente sul posto. In un’intervista al Gazzettino, hanno dichiarato: “Non siamo riusciti a vedere Luigino, ma abbiamo visto l’investitore che, visibilmente alterato, ha inveito contro il testimone”. Il comportamento del giovane subito dopo l’incidente ha ulteriormente aggravato la situazione.

Per il 22enne è scattato l’arresto domiciliare con l’accusa di omicidio colposo. Le indagini sono ancora in corso per chiarire tutti i dettagli dell’incidente e accertare eventuali ulteriori responsabilità. La comunità di Este è sotto shock per quanto accaduto, mentre amici e parenti ricordano Luigino Tognin come una persona tranquilla e dedita alla famiglia.