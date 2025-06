Un uomo scopre la fidanzata con un altro e lo aggredisce con un martello a Roma. La vittima è in ospedale, l’aggressore è stato arrestato

Un episodio di violenza si è verificato nella mattinata di venerdì 13 giugno a Roma, precisamente in via dei Monti di Creta, tra Baldo degli Ubaldi e via Boccea. Un giovane di 26 anni ha aggredito con un martello un uomo di 39 anni dopo averlo sorpreso in compagnia della propria fidanzata. L’aggressore, dopo aver colpito ripetutamente la vittima alla testa, si è allontanato per recarsi al lavoro. La vittima è stata soccorsa e trasferita in ospedale, mentre il responsabile è stato arrestato poco dopo.





Secondo quanto ricostruito, l’aggressore, un ventiseienne residente nella zona, aveva notato la sua fidanzata insieme a un altro uomo e aveva deciso di affrontarlo. Si è appostato lungo la strada, armato di martello, aspettando che il trentanovenne arrivasse. Appena lo ha visto, lo ha aggredito verbalmente con insulti e minacce. Dalle parole si è presto passati ai fatti: il giovane ha iniziato a spintonare e schiaffeggiare l’uomo, per poi estrarre il martello e colpirlo più volte alla testa.

La scena è stata particolarmente violenta: la vittima è crollata a terra, sanguinante, mentre la fidanzata e alcuni passanti cercavano di prestargli soccorso. Nel frattempo, l’aggressore si è allontanato come se nulla fosse accaduto, dirigendosi verso il proprio posto di lavoro a piazzale Clodio.

Il trentanovenne ferito è stato trasportato inizialmente al pronto soccorso dell’ospedale Cristo Re di Roma. Dopo i primi accertamenti medici, data la gravità delle lesioni riportate, è stato trasferito al policlinico Agostino Gemelli per ulteriori cure. I medici hanno riscontrato fratture alla scatola cranica che potrebbero richiedere un intervento chirurgico. Nonostante le ferite gravi, fortunatamente l’uomo non è in pericolo di vita.

Le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente per rintracciare l’aggressore. I carabinieri della stazione Trionfale hanno avviato le indagini e sono riusciti a localizzarlo poche ore dopo l’episodio. Il ventiseienne è stato trovato sul posto di lavoro e arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Attualmente si trova detenuto nel carcere di Regina Coeli in attesa del giudizio di convalida.

La vicenda ha destato particolare scalpore nel quartiere, dove i residenti si sono detti sconvolti per l’accaduto. Le indagini proseguono per chiarire ulteriormente le circostanze che hanno portato all’aggressione e per raccogliere eventuali testimonianze utili a ricostruire i dettagli dell’episodio.