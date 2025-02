Un video incriminante mette in discussione le affermazioni di Zeudi Di Palma al Grande Fratello, rivelando contraddizioni che alimentano la tensione con Helena Prestes

La situazione all’interno della casa del Grande Fratello si sta facendo sempre più tesa, in particolare tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma. Dopo un incontro durante una recente puntata, sembra che l’amicizia tra le due sia giunta al termine, lasciando spazio a un silenzio imbarazzante. La mattina di domenica 23 febbraio, diversi aerei hanno sorvolato la casa, portando messaggi di supporto per Helena, ma uno striscione dedicato a Zeudi ha attirato l’attenzione della brasiliana.





Le sostenitrici delle “Zelena” hanno espresso il loro sostegno a Zeudi con un messaggio che recitava: “Zeudi la nostra unica certezza, solo con te”. Questo gesto ha suscitato la rabbia di Helena, che, dopo aver ufficializzato la sua relazione con Javier Martinez, ha notato un netto cambio di schieramento tra i fan. In un momento di frustrazione, Helena ha commentato: “Sai perché mi arrabbio così tanto? Perché questo è fanatismo, questo non va bene. Loro non hanno visto quello che ha fatto lei, che è peggio”.

Helena ha continuato a parlare della sua percezione di Zeudi, affermando che i fan credono erroneamente che la giovane abbia sentimenti per lei, mentre in realtà, secondo la modella, Zeudi è confusa riguardo ai suoi desideri. “Lei ha 23 anni, non lo sa cosa vuole”, ha aggiunto Helena, evidenziando le sue riserve sulla sincerità di Zeudi.

Recentemente, un video ha messo in dubbio le affermazioni di Zeudi, rivelando contraddizioni nelle sue dichiarazioni. In una conversazione con Maria Teresa Ruta, Zeudi aveva affermato di non essere stata la prima a baciarsi con Helena, ma un utente attento ha recuperato un filmato in cui Zeudi sostiene il contrario, dicendo: “Il coraggio è arrivato da me, perché alla fine te l’ho dato io il bacio”. Questo ha portato a una serie di commenti sui social media, con gli utenti che hanno evidenziato la manipolazione delle informazioni da parte di Zeudi.

Un utente ha commentato: “23 febbraio dice ‘Non ho fatto io il primo passo’. Il 30 gennaio diceva ‘Alla fine te l’ho dato io il bacio’”, sottolineando le incongruenze tra le varie dichiarazioni di Zeudi. Il video ha suscitato una reazione forte tra i fan, che hanno chiesto che venissero mostrati ulteriori filmati per dimostrare la presunta manipolazione di Zeudi. “Allucinante. Io mi chiedo perché non fate vedere i video di questa manipolatrice?”, ha scritto un altro utente, evidenziando l’irritazione crescente nei confronti della concorrente.

Le reazioni sui social sono state numerose e variegate, con molti utenti che hanno chiesto maggiore attenzione alle affermazioni di Zeudi. Alcuni hanno definito il suo comportamento come una forma di “bugia patologica”, suggerendo che necessiti di aiuto. La frustrazione dei fan è palpabile, con molti che chiedono di diffondere il video per far luce sulla situazione.

In questo contesto di tensione, la rivalità tra Helena e Zeudi sembra destinata a crescere, con i fan divisi tra le due concorrenti. Le affermazioni di Helena e le contraddizioni di Zeudi hanno aperto un dibattito acceso su temi come l’autenticità e la manipolazione all’interno delle relazioni nel reality show. La situazione potrebbe avere ripercussioni significative sulle dinamiche future nella casa, con i telespettatori che osservano attentamente ogni sviluppo.

Il Grande Fratello continua a essere un palcoscenico di emozioni forti e conflitti, e la storia tra Zeudi e Helena è solo uno dei tanti intrecci che caratterizzano questo reality. Con il pubblico sempre più coinvolto, le prossime puntate promettono di riservare ulteriori colpi di scena e rivelazioni, mantenendo alta l’attenzione su ciò che accade all’interno della casa. La vicenda di Zeudi Di Palma e Helena Prestes è destinata a rimanere al centro dell’attenzione, mentre i fan attendono di vedere come si evolveranno le relazioni e le alleanze tra i concorrenti.