Una coppia con 12 figli non ha intenzione di fermarsi: scopriamo la loro grande famiglia

In 16 anni di matrimonio, Courtney e suo marito Chris hanno dato alla luce 12 figli. La loro prole è composta da sei maschi e sei femmine, ognuno con caratteristiche, interessi e talenti unici. Il più piccolo è nato solo sei mesi fa, ma Courtney ha già il desiderio di avere almeno altri due bambini.





Gestire un budget per una famiglia così numerosa rappresenta una sfida. Solo per le spese essenziali, come cibo, pannolini e altre necessità domestiche, la coppia spende circa 1300 dollari al mese. Courtney acquista vestiti solo durante i saldi e la famiglia evita di andare al ristorante, poiché anche una semplice cena in un locale sarebbe troppo costosa per un gruppo così ampio.

Nonostante le difficoltà economiche, i bambini non si sentono privati di nulla. A differenza della maggior parte dei loro coetanei, non frequentano la scuola, poiché Courtney e Chris si occupano personalmente della loro istruzione. Hanno creato un metodo educativo che rende l’apprendimento divertente e coinvolgente. I bambini esplorano attivamente il mondo, partecipano a esperienze pratiche e apprendono attraverso il gioco, piuttosto che rimanere seduti in aula.

Muoversi con tutta la famiglia è un’impresa non da poco. Un’auto normale non basta, così la coppia ha acquistato un grande furgone da 15 posti. Basta pensare al tempo necessario per una semplice gita al supermercato o un picnic!

Tuttavia, non tutti approvano il loro stile di vita. La madre di Courtney ha sempre manifestato disapprovazione per il desiderio della figlia di avere una famiglia così numerosa, convinta che non possa dedicare sufficiente attenzione a ciascun bambino.

Courtney, però, non condivide questa opinione. Sottolinea che i suoi figli sono sempre vicini a lei, crescono in un ambiente pieno di amore e cura, e che l’assenza di scuola e asili contribuisce a rafforzare i legami familiari.