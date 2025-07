Una donna di 32 anni, Emanuela Ruggeri, è scomparsa a Colli Aniene, Roma. La madre ha lanciato un appello sui social per chiedere aiuto nelle ricerche

La scomparsa di Emanuela Ruggeri, una giovane di 32 anni residente a Roma, sta destando grande preoccupazione tra familiari e conoscenti. La donna è stata vista per l’ultima volta lunedì 14 luglio alle 20:35 nella zona di Colli Aniene, IV Municipio della capitale. Da allora non si hanno più notizie di lei, nonostante gli sforzi delle forze dell’ordine e l’appello diffuso sui social dalla madre, Alessandra Loreti.





Secondo quanto riportato dalla famiglia, Emanuela Ruggeri avrebbe detto che si stava recando a casa di un’amica prima di uscire, ma non è mai arrivata a destinazione. Il giorno successivo, il 15 luglio, la giovane ha risposto a un messaggio, ma da quel momento il silenzio ha avvolto la sua scomparsa. La madre ha deciso di utilizzare i social network per ampliare la portata delle ricerche e sensibilizzare il pubblico sulla vicenda. Nel post pubblicato su Facebook tramite un’amica, Loreti ha scritto: “Aiutatemi sono una mamma disperata! È uscita di casa dicendo che andava da un’amica, ma non ci è mai andata”.

Le forze dell’ordine sono già impegnate nelle operazioni di ricerca, ma finora non sono emersi elementi utili per localizzare la giovane. La famiglia spera che la diffusione dell’appello sui social possa contribuire a raccogliere segnalazioni da parte di chi potrebbe averla vista o avere informazioni utili.

Per agevolare l’identificazione, la madre ha fornito una descrizione dettagliata della figlia nel suo appello pubblico. Emanuela Ruggeri ha una corporatura robusta ed è alta un metro e ottantacinque. Ha occhi marroni e alcune caratteristiche distintive: un brillantino termico sul lato destro del viso, un piercing a cerchietto sulla narice destra e una piccola cicatrice sulla fronte. Al momento della scomparsa, indossava una maglietta visibile nella fotografia condivisa sui social, leggins neri, ciabatte infradito maculate e una borsetta maculata. I suoi capelli sono mogano-rosso.

La madre ha ribadito il suo appello disperato nel post sui social: “Sono disperata, vi prego! Grazie! Per qualsiasi segnalazione contattatemi o segnalate alle forze dell’ordine”. L’invito è rivolto a chiunque possa avere informazioni utili per ritrovare la giovane donna.

La vicenda di Emanuela Ruggeri non è purtroppo un caso isolato. Sempre da Roma, un altro giovane di nome Alessio Cetra, di 27 anni, risulta scomparso. Anche in quel caso, la famiglia ha fatto sapere che il ragazzo potrebbe essere in pericolo e necessita di farmaci.

La scomparsa di persone adulte può essere particolarmente complessa da gestire per le autorità competenti, soprattutto quando non ci sono indizi evidenti che possano indirizzare le ricerche. Tuttavia, la mobilitazione sui social media e la collaborazione tra cittadini possono giocare un ruolo cruciale nel raccogliere informazioni e segnalazioni.

La famiglia di Emanuela Ruggeri è ora in attesa di qualsiasi novità che possa far luce su questa drammatica situazione. Chiunque abbia notizie o avvistamenti è invitato a contattare immediatamente le forze dell’ordine o la madre della giovane attraverso i canali indicati nel post diffuso su Facebook.