Una donna segue un bambino che prende gli avanzi dal suo ristorante ogni giorno

Alice sospettava che il bambino che spesso veniva a prendere gli avanzi dal suo ristorante stesse nascondendo qualcosa, così decise di seguirlo un giorno. Quello che scoprì lungo la strada la lasciò senza parole.





“Sei stato fortunato, ragazzo. Oggi abbiamo molti avanzi, prendi tutto quello che vuoi e portalo a casa,” disse Steve. Era lo chef capo del ristorante di Alice e spesso teneva gli avanzi per Cristoforo, il piccolo che veniva frequentemente per prendere del cibo.

“Oh davvero? È così tanto cibo? Posso condividerlo con i miei amici?” gli occhi di Cristoforo si illuminarono.

“Sì, Cristoforo,” rispose Steve con un grande sorriso. “Aspetta qui, vado a prendere i pacchetti per te.”

Cristoforo fu felicissimo di ricevere i pacchi di cibo. Lo ringraziò con un grande sorriso, salutò e se ne andò felicemente.

Alice, invece, non sapeva che questa fosse una prassi comune nel suo ristorante fino a quando non vide Cristoforo andarsene una sera. Tuttavia, non era convinta che fosse il tipo di persona che mangiava avanzi per riempirsi lo stomaco. “Devo scoprire cosa sta succedendo con questo bambino. Dopo tutto, non sembra un senzatetto,” pensò tra sé e sé mentre lo guardava allontanarsi.

Nei giorni successivi, aspettò che tornasse, e quando lo fece il terzo giorno, lo incontrò al ristorante. “Ciao, sei venuto per gli avanzi?” gli chiese gentilmente.

“Sì!” rispose Cristoforo allegramente. “Puoi chiamare il cuoco? Deve aver messo da parte i pacchetti per me.”

Alice gli sorrise calorosamente. “Beh, non c’è bisogno. Ho preparato del cibo fresco per te, così non mangerai gli avanzi. A proposito, come ti chiami?”

“Oh, è davvero gentile da parte tua, grazie,” rispose Cristoforo. “Il mio nome completo è Cristoforo, ma puoi chiamarmi Cristoforo.”

“Perché non mangi a casa, Cristoforo?” chiese Alice. “Tua madre è malata?”

L’espressione di Cristoforo cambiò. “Beh, in realtà… vivo in un orfanotrofio e lì non mi danno da mangiare bene. Ogni volta che vengo qui, i vostri dipendenti mi aiutano. Vi sono molto grato per questo. Comunque, vado via ora,” disse, e si allontanò in fretta.

Alice aveva un sospetto che il ragazzo stesse nascondendo qualcosa da un po’. Così quel giorno decise di seguirlo. Quello che vide la lasciò senza parole.

Invece di fermarsi in un orfanotrofio, Cristoforo andò verso una casa, lasciò il sacchetto di cibo sulla veranda e corse via. Poco dopo, una donna anziana uscì; guardò intorno perplessa, prese il sacchetto e rientrò in casa.

Alice stava per bussare alla porta e chiedere a quella donna chi fosse e come conoscesse Cristoforo, ma prima che potesse fare qualcosa, ricevette una chiamata urgente dal ristorante e dovette andarsene.

Il giorno dopo, quando Cristoforo tornò al ristorante, Alice lo stava già aspettando. “C’è qualcosa che devi spiegarmi, Cristoforo. So che prendi il cibo per qualcun altro. Sii onesto, chi è lei?”

“Mi dispiace, ti ho mentito,” ammise subito Cristoforo. “Ma ho preso il cibo per mia nonna. Lei è l’unica famiglia che ho ora.”

Alice rimase senza parole. “E allora perché stai nell’orfanotrofio?”

Cristoforo corrugò la fronte. “Quando i miei genitori sono morti, a mia nonna non è stata data la custodia perché non aveva stabilità economica. Non può nemmeno permettersi il cibo, quindi ogni giorno prendo del cibo da qui e lo lascio a casa sua.”

Alice era orgogliosa di come Cristoforo si stesse prendendo cura della sua anziana nonna, ma allo stesso tempo, si sentiva terribilmente dispiaciuta per la loro situazione. Così quel giorno andò a casa della nonna di Cristoforo e le raccontò tutto. La nonna di Cristoforo, Edith, rimase sconvolta quando si rese conto che era stato il suo nipote a portarle il cibo.

“È davvero mio nipote?” Edith quasi scoppia in lacrime. “Oh, mio Dio. Mi manca tantissimo! Mi dispiace di non essere stata in grado di aiutarlo.”

“Non ti preoccupare, signora,” la rassicurò Alice. “C’è un modo in cui posso aiutare te e tuo nipote.”

Quel giorno, Alice andò all’orfanotrofio dove Cristoforo viveva e fece domanda per la custodia del ragazzo. Fortunatamente, le formalità vennero completate velocemente, e Cristoforo poté tornare a vivere a casa della sua nonna.

“Non so come ripagarti per quello che hai fatto, Alice,” la ringraziò Edith. “Ho sempre voluto stare con mio nipote, ma le circostanze erano tali che…” Edith iniziò a piangere.

“Non c’è bisogno di ringraziarmi, signora,” rispose Alice. “Sono stata felice di aiutare. Poiché ho perso entrambi i miei genitori quando ero giovane, capisco quanto sia importante essere circondati da persone care.”

Edith prese le mani di Alice nelle sue. “Non riuscirò mai a ripagare la tua generosità. Sei apparsa nelle nostre vite come un angelo.”

“Non devi ringraziarmi,” disse Alice. “Ora ho una famiglia grazie a te, e credo che questa sia la ricchezza più grande che possa avere.”