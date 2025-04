Una donna spendeva 1.300 dollari al mese in ketamina: ora usa il bagno 50 volte al giorno

Una giovane donna che spendeva la cifra impressionante di 1.300 dollari al mese in ketamina ha deciso di raccontare pubblicamente i gravi danni che la droga ha causato al suo corpo nel tempo.

Paige Collins, 25 anni, residente nello Hampshire, nel Regno Unito, ha iniziato a fare uso di ketamina all’età di 19 anni, durante una serata con amici. Quello che inizialmente era solo un esperimento occasionale, si è trasformato in una dipendenza quotidiana, con consumi tra i 5 e i 10 grammi al giorno nei periodi più critici.

Oggi Paige è orgogliosa di poter affermare di essere pulita da nove mesi, e ha scelto di raccontare la sua storia per mettere in guardia chiunque stia attraversando una situazione simile.

All’inizio si trattava di un’abitudine sporadica, ma con la pandemia da Covid-19, il consumo è aumentato in modo incontrollato. La ragazza è passata da un uso occasionale nei fine settimana a un’assunzione quotidiana, fino a bruciare oltre 1.000 sterline al mese solo per sostenere la dipendenza.

Con il tempo, però, hanno iniziato a manifestarsi sintomi fisici preoccupanti. Paige avvertiva dolori lancinanti e notò una sostanza gelatinosa nelle urine, un segnale evidente di danni gravi al tratto urinario.

Arrivò al punto di dover usare il bagno più di 50 volte al giorno, rendendo impossibile condurre una vita normale. Per quattro o cinque mesi nel 2023, non uscì mai di casa.

Dopo aver effettuato esami medici, i medici scoprirono l’estensione dei danni: la vescica di Paige si era restringita al punto da contenere solo 30 millilitri di urina, ovvero l’equivalente di un singolo shot di liquido.

Per confronto, il Servizio Sanitario Nazionale del Regno Unito (NHS) indica che una vescica sana può contenere tra i 400 e i 600 millilitri. La condizione di Paige era talmente grave da sorprendere perfino i medici.

Nonostante il danno sia ormai permanente e irreversibile, Paige si sta sottoponendo a un trattamento chiamato instillazione vescicale, che ha lo scopo di alleviare il dolore e cercare di aumentare la capacità della vescica.

“Non c’è nulla che io possa fare per riportare la mia vescica alle condizioni normali,” ammette. “La ketamina era per me una via di fuga, come lo è per molte persone. Ero una ragazza da festa. Anche oggi mi piace ancora ballare e uscire, ma non assumo più ketamina.”