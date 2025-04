Una giovane eroina: la bambina di 11 anni chiama il 112 e salva la madre dalle minacce del padre

Un drammatico episodio di violenza domestica si è verificato a Bolzano, dove una bambina di soli 11 anni è stata testimone del brutale pestaggio della madre da parte del padre. In preda alla paura, la giovane ha composto il numero di emergenza 112, chiedendo disperatamente aiuto. La Polizia è intervenuta prontamente sul luogo dell’accaduto.





All’arrivo degli agenti, il padre, un uomo di 50 anni, si trovava in uno stato di evidente agitazione e nervosismo. La sua reazione è stata aggressiva e ostile, tanto che ha minacciato di morte sia gli agenti che la moglie e la figlia. Frasi come “Vi ammazzo” e “Farete una brutta fine” sono state riportate dalla Polizia di Stato.

La donna, vittima delle violenze, ha confidato agli agenti che non era la prima volta che subiva aggressioni da parte del marito. Tuttavia, fino a quel momento aveva evitato di denunciare per paura delle conseguenze, tra cui la possibilità di perdere l’affidamento della figlia. Dopo essere stata portata al Pronto Soccorso dell’Ospedale “San Maurizio” per ricevere le cure necessarie, ha finalmente deciso di sporgere denuncia. Ha raccontato di essere stata colpita con schiaffi violenti e che l’uomo le aveva scagliato contro una caffettiera e un tavolino.

Una volta condotto negli uffici della Questura, il 50enne ha continuato a minacciare, promettendo di uccidere moglie e figlia non appena fosse stato rilasciato.

Il comportamento coraggioso della bambina di 11 anni ha colpito il Questore Paolo Sartori, il quale ha commentato: “L’intervento in soccorso dell’ennesima vittima di violenze domestiche è stato reso possibile grazie alla determinazione di questa bimba, il che ha consentito di evitare ben più tragiche conseguenze. Tali situazioni connotate da ossessivi atti persecutori, spesso sfociate in comportamenti aggressivi e violenti, rappresentano in sé, tra l’altro, preoccupanti esternazioni di problematiche di carattere culturale che affliggono la nostra società, le quali devono necessariamente essere affrontate facendo rete.” L’uomo è stato arrestato e portato presso la Casa Circondariale.

In un altro episodio che sottolinea l’importanza della formazione in situazioni di emergenza, una bambina di 9 anni ha salvato la nonna colpita da un malore grazie alle conoscenze acquisite durante un corso di primo soccorso a scuola.

La determinazione della giovane testimone a Bolzano non solo ha permesso l’intervento tempestivo delle autorità, ma ha anche acceso i riflettori su una problematica sociale che spesso rimane nascosta tra le mura domestiche. Gli atti di violenza e persecuzione all’interno delle famiglie sono manifestazioni di profonde problematiche culturali che necessitano di essere affrontate con urgenza e attraverso un lavoro di rete tra istituzioni e comunità.

Le autorità continuano a sottolineare l’importanza di denunciare episodi di violenza domestica per prevenire ulteriori abusi e garantire la sicurezza delle vittime. Nonostante il timore delle ripercussioni possa scoraggiare molte persone dal rivolgersi alle forze dell’ordine, è fondamentale che chiunque si trovi in situazioni simili sappia che esistono risorse e supporto disponibili per aiutarli a uscire da cicli di violenza.

Il caso di Bolzano serve da monito e da stimolo per una riflessione più ampia sulla necessità di educare le nuove generazioni al rispetto e alla non violenza, promuovendo una cultura della tolleranza e della protezione dei diritti umani all’interno delle famiglie e della società nel suo complesso.

Mentre l’uomo arrestato dovrà affrontare le conseguenze legali delle sue azioni, la comunità locale è chiamata a riflettere su come prevenire tali episodi in futuro e su come supportare le vittime affinché possano trovare il coraggio di denunciare senza paura delle conseguenze. La rete tra istituzioni, scuola e famiglia diventa quindi cruciale per costruire un ambiente sicuro e protetto per tutti i suoi membri.