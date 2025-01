Una mamma che allattava ha avuto la reazione migliore dopo essere stata invitata a coprirsi

Le borse per conservare il latte materno Prodotti per la cura del bambino. L’atto di allattare è un modo bello e naturale per una madre di sviluppare intimità e un legame con il suo bambino.





Le mamme non dovrebbero sentirsi in colpa per nutrire i propri figli ovunque e in qualsiasi momento siano affamati, ma sfortunatamente, alcune persone le criticano perché pensano che sia inappropriato o inaccettabile nutrire i neonati in pubblico se non si utilizza un copri seno.

Melanie Dudley, una madre di un bambino di 3 mesi, si trovava in un ristorante con la sua famiglia e alcuni amici nel 2018 quando il bambino iniziò a piangere per fame. Melanie, originaria del Texas, iniziò ad allattare suo figlio senza esitazione. E anche se per tutti era perfettamente accettabile, sembrava che un estraneo seduto al tavolo accanto si sentisse a disagio per la mancanza di copertura della madre mentre allattava.

Si avvicinò a Melanie e le chiese di coprirsi, ma la sua risposta fu inaspettata.

Melanie ha raccontato a Yahoo: “Ero in vacanza a Cabo San Lucas con tutta la mia famiglia e un uomo mi ha chiesto di coprirmi. Di solito sono discreta, ma eravamo seduti nella parte posteriore del ristorante.”

Parlando con TODAY, la texana ha spiegato: “Avevo il copri seno, ma faceva così caldo. Erano circa 35 gradi e il mio bambino stava sudando.”

Ha aggiunto: “Ho detto, ‘Sai cosa? Sono in vacanza, lo tolgo.’”

Melanie, senza parole, decise di mettere il copri seno sulla testa, facendo scoppiare una risata in tutto il ristorante.

“L’ho messo sulla testa. Non so perché. Non era una lotta scandalosa o qualcosa del genere. Era semplicemente la mia risposta. Non avevo parole, quindi ho pensato, metterò il copri seno sulla testa invece,” ha spiegato.

Carol Lockwood, una spettatrice che ha assistito all’incidente, ha scattato una foto di Melanie e l’ha pubblicata online con la didascalia: “Non l’ho mai incontrata, ma penso che sia FANTASTICA!!! (Per favore, condividete! Con il permesso, ho reso questo post pubblico — ne ho abbastanza che le donne vengano vergognate per allattare!!!)” La foto ha rapidamente guadagnato attenzione, venendo condivisa oltre 225.000 volte.

Un gran numero di persone ha sostenuto Melanie e appoggiato ciò che ha fatto.

Crediamo davvero che allattare sia la cosa più normale e nessuna mamma dovrebbe sentirsi in imbarazzo nel nutrire il proprio bambino in pubblico.