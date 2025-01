Uomo di 93 anni si smarrisce, percorre circa 20 chilometri e arriva in un’altra regione: soccorso

Un anziano di 93 anni si è perso durante una passeggiata e ha camminato per venti chilometri, finendo a Volpedo. Fortunatamente, è stato trovato in buone condizioni.





Giovedì 30 gennaio è stata diffusa la notizia del ritrovamento di un uomo di 93 anni a Volpedo, un piccolo comune in provincia di Alessandria, in Piemonte. Secondo le ricostruzioni, l’anziano, residente a Voghera, in provincia di Pavia, si era allontanato dalla sua abitazione per una passeggiata, ma a un certo punto ha smarrito la strada. Nel tentativo di tornare a casa, ha camminato per quasi venti chilometri, finendo nel comune di Volpedo.

Il 93enne è stato notato da un passante, che ha immediatamente allertato i carabinieri dopo averlo trovato in evidente stato confusionale. I militari, giunti sul posto, hanno scoperto che l’uomo vagava per le vie del paese da circa un’ora. Fortunatamente, l’anziano aveva con sé i suoi documenti, che hanno permesso di contattare il suo nipote. Il nipote, che si trovava nelle zone di Voghera, era molto preoccupato e aveva cercato il nonno per oltre cinque ore, senza riuscire a trovarlo.

Dopo aver ricevuto la buona notizia, il nipote si è recato subito a Volpedo per riprendere l’anziano. Nel frattempo, i paramedici del 118 sono intervenuti e, dopo averlo visitato, hanno confermato che l’uomo stava bene e non aveva subito danni durante la lunga camminata. L’anziano è rimasto con i carabinieri fino all’arrivo del nipote, che, sollevato, ha finalmente potuto riportarlo a casa.

Questa vicenda evidenzia non solo l’importanza dei documenti per un rapido rintraccio in caso di emergenza, ma anche la costante attenzione che va prestata agli anziani, soprattutto quando si allontanano da soli. La notizia si è conclusa felicemente, ma ha messo in luce le difficoltà che possono sorgere quando si smarrisce la strada, in particolare per chi ha difficoltà di orientamento.