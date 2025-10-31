​​


Va in bagno per un dolore improvviso e dà alla luce un bimbo: 31enne non sapeva di essere incinta, a Ferrara

Emanuela B.
31/10/2025
Una donna di 31 anni di Ferrara ha dato alla luce la sua prima figlia nel bagno di casa, senza avere la minima idea di essere incinta. È successo solo pochi giorni fa, tutto all’improvviso. Lei stava a casa, a San Martino, quando ha sentito un dolore insolito al basso ventre. È corsa in bagno e lì, senza preavviso, ha partorito la bambina.



Immaginate lo spavento. Solo l’arrivo degli operatori del 118, che l’hanno soccorsa e portata in ospedale, ha trasformato la paura in sollievo e poi in gioia. I medici hanno confermato che la donna era all’ottavo mese di gravidanza. Incredibile, ma fino a quel momento lei non si era accorta di nulla. Nessun sintomo chiaro, nessun pancione, niente che facesse pensare a una gravidanza.

Adesso mamma e figlia stanno bene, presto torneranno a casa insieme. Non è un caso comune, ma nemmeno così raro quanto si potrebbe pensare. In medicina si parla di gravidanze criptiche: situazioni in cui una donna non si rende conto di aspettare un bambino fino al momento del parto. Succede perché a volte non compaiono segnali evidenti come la pancia che cresce, l’aumento di peso o l’assenza delle mestruazioni. E se i sintomi ci sono, sono così lievi da passare inosservati.

La ginecologa Floriana Carbone, dell’Ospedale Policlinico di Milano, lo ha spiegato bene: anche se sembra assurdo, ci sono motivi fisici, metabolici o psicologici che possono nascondere una gravidanza. I sintomi classici — nausea, aumento di peso, pancione — a volte sono poco marcati, e così la donna non sospetta nulla fino all’ultimo momento.



