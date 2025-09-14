Vanessa Incontrada conquista tutti: tacchi sul palco e pantofole nel backstage ai TIM Music Awards





Si è chiusa ieri sera l’edizione 2025 dei TIM Music Awards, lo show di Rai 1 che celebra i protagonisti della musica italiana dell’estate. Alla conduzione, come da tradizione, Carlo Conti e Vanessa Incontrada, ormai coppia consolidata del prime time. La presentatrice è stata tra le più ammirate della serata, non solo per la sua verve sul palco ma anche per la scelta di stile, puntando su un look total black dal fascino intramontabile.





Il look dark di Vanessa Incontrada

Per l’occasione, Vanessa Incontrada ha scelto un elegante abito nero disegnato da Antonio Riva, seguito nei dettagli dalla stylist Gaia Fraschini. Si tratta di un modello a tubino dalla linea essenziale, caratterizzato da maniche lunghe, gonna sotto il ginocchio e scollo a barca che lasciava le spalle scoperte. A impreziosire il décolleté un delicato bordo in pizzo, elemento che ha reso l’outfit ancora più femminile.

Completavano il look un paio di classiche pumps nere a punta e orecchini luminosi, perfetti per sottolineare l’eleganza sobria della conduttrice.

Il backstage e il segreto delle pantofole

Come spesso accade, Vanessa Incontrada ha condiviso con i fan alcuni momenti del dietro le quinte. In un video pubblicato sui social si è mostrata mentre scherzava con la parrucchiera, che le proponeva un’acconciatura diversa con l’uso di extension: lei ha risposto con ironia un deciso “no”.

Poco dopo ha inquadrato un dettaglio curioso: un paio di pantofole di pelo nero personalizzate con le sue iniziali, V e I, indossate prima di salire sul palco. Un piccolo segreto di stile che le permette di alternare comodità e glamour. Infatti, solo all’ultimo momento, le pantofole hanno lasciato spazio ai tacchi a spillo scelti per la diretta.

Eleganza e ironia

Questa combinazione di eleganza e semplicità ha reso ancora una volta Vanessa una delle protagoniste più amate della serata. Se sul palco conquista con la sua presenza scenica, nel backstage non rinuncia a mostrare il suo lato più autentico, con quell’ironia che la rende vicina al pubblico.

Grazie a questo piccolo “trucco” con le pantofole, Vanessa Incontrada si conferma un’icona di stile accessibile, capace di unire il fascino delle grandi occasioni alla quotidianità di gesti semplici.



