Vannacci su immigrazione clandestina: “Saremo cancellati”, lancia l’allarme per gli effetti devastanti





L’individuo si è convertito dall’Islam e, se non interveniamo tempestivamente, la nostra esistenza sarà compromessa.





“Noi abbiamo un’identità totalmente diversa dall’Islam e se noi non facciamo qualcosa saremo cancellati!” Il generale Vannacci a #Fuoridalcoro pic.twitter.com/SBpZIsrgP8 — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) November 23, 2025

Il vice segretario della Lega, Roberto Vannacci, ha espresso la sua opposizione alla società multiculturale, alla società meticcia e all’islamizzazione delle città italiane. Ha affermato che non si deve concedere nulla a chi non rispetta le norme e le leggi del paese, sostenendo che per tali individui l’unica soluzione sia la remigrazione.

Vannacci ha dichiarato che il partito non si preoccupa di essere etichettato come estremista per la sua posizione secondo cui i delinquenti devono essere incarcerati, per la sua critica al reddito di cittadinanza e per la sua convinzione che il lavoro debba essere remunerato con il sudore e il sacrificio. Ha sostenuto che i veri estremisti sono coloro che giustificano la criminalità con la redistribuzione e la giustizia sociale, o che cercano di impedire la distribuzione di alimenti come il prosciutto nelle scuole.

Ha inoltre criticato l’attribuzione di un valore diverso alla vita umana in base alle idee, come nel caso di Charlie Kirk, e ha concluso con un attacco alle istituzioni europee, affermando che le leggi approvate dal Parlamento italiano non dovrebbero essere modificate da quattro giudici con sede a Bruxelles.



