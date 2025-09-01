Vasco Rossi attacca Trump dal palco, ma i suoi soldi finiscono nella banca del socio dell’ex presidente USA





Vasco Rossi, cuore rosso e portafoglio che fa jogging verso destra—si è buttato pure nella banca del compare di Trump





Diciamolo: Vasco Rossi può urlare “Vado al massimo” anche ai suoi conti correnti, mica solo sul palco. Il rocker di Zocca, sì, quello sempre pronto a fare il ribelle e a dichiararsi di sinistra, a quanto pare col grano preferisce la destra (e pure la corsia veloce).

Penelope Corrado su Il secolo d’Italia si diverte a smascherare il Vasco imprenditore, riprendendo pure Franco Bechis di Open: i soldi girano che è una meraviglia. La sua società si chiama Giamaica srl—che già il nome promette bene, sembra uscito da una notte brava.

Numeri? Oh, vai tranquillo: bilancio 2024 chiuso con 13,2 milioni di euro in cassa, molto meglio dei 10 milioni e spiccioli dell’anno prima. L’utile netto? Da 1,2 milioni a 2,3 milioni. Praticamente raddoppiato. Altro che vita spericolata, qui è gestione svizzera.

E dove li mette tutti ‘sti soldi Vasco? Nel mattone, ovvio. Roba in Italia e pure all’estero, mica pizza e fichi. Ha circa 1,8 milioni liquidi, immobilizzazioni finanziarie per oltre 9 milioni, terreni e palazzi per più di 12 milioni. E poi, investimenti a stelle e strisce: quattro società tra Miami e Los Angeles. Roba da star internazionale, altro che provincia.

E qui arriva il colpo di scena: spulciando tra i bilanci, Bechis ha trovato che una delle società immobiliari di Vasco ha spostato tutto—beni e investimenti—verso Glendower. Tra questi, un conto titoli da quasi 200mila euro aperto con Charles Schwab, la banca che porta il nome del fondatore, uno degli amici più fedeli di Donald Trump. Sì, proprio lui, il presidente che a Vasco sta sulle scatole (e non lo ha mai nascosto).

Ironia della sorte, eh? Vasco che in pubblico fa il paladino della sinistra, ma poi investe i risparmi con il banchiere di Trump. Alla fine, classico copione da rockstar: proclami a sinistra, portafoglio che fa headbanging a destra. E il pubblico canta comunque.



