Venezia, una donna ruba una barca carica di pacchi e la schianta sul Ponte di Rialto: video dei danni ingenti

È una scena che sembra uscita da un film, ma che si è tragicamente materializzata nel cuore di Venezia. Questa mattina, un’azione sconsiderata ha danneggiato parte del patrimonio storico della città, sconvolgendo la normale vita del Canal Grande e portando all’arresto di una giovane donna.





L’episodio si è consumato intorno alle 11:30 di oggi, giovedì 11 dicembre, sotto gli occhi increduli di decine di turisti e residenti. Una donna, già nota alle forze dell’ordine, ha approfittato di un momento di distrazione per salire a bordo di un mototopo, un’imbarcazione da trasporto merci di un corriere, che era momentaneamente ormeggiata per una consegna. La barca era ancora piena di pacchi destinati alle destinazioni della città.

La donna ha avviato il motore e si è allontanata velocemente, ma la sua fuga surreale è durata poco. Senza la minima competenza nella guida, l’imbarcazione è andata quasi immediatamente fuori controllo. Filmati diffusi sui social network mostrano la scena agghiacciante: la barca compie una virata incontrollata verso la riva e si schianta violentemente contro il parapetto storico in marmo ai piedi del Ponte di Rialto, uno dei luoghi più iconici e fotografati di Venezia.

L’impatto è stato devastante. La pesante poppa del mototopo ha colpito in pieno e distrutto tre colonnine storiche, oltre a spezzare il piano d’appoggio in pietra. Questi elementi architettonici erano stati restaurati solo pochi anni fa, rendendo il danno ancora più grave. Dall’urto, diversi pacchi sono finiti nelle acque del canale.

Anche dopo lo schianto, la donna ha tentato la fuga a piedi, scendendo autonomamente dall’imbarcazione. Tuttavia, la Polizia Locale, già allertata per il furto, è intervenuta tempestivamente sul luogo, arrestandola. Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area, spesso affollata da turisti in cerca dello scatto perfetto.

Mentre le indagini proseguono per chiarire le motivazioni del gesto, le autorità sono ora impegnate a valutare l’entità dei danni al patrimonio pubblico. L’episodio non è purtroppo isolato: la fragilità di Venezia di fronte a incidenti nautici è un tema ricorrente. Solo poche settimane fa, un vaporetto ACTV aveva urtato l’arcata del Ponte delle Guglie, evidenziando le criticità della navigazione in un ambiente urbano unico e delicato.