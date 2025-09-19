Vietato l’imbarco del cane, lei parte lo stesso: Pako abbandonato sul sedile di un taxi





Un episodio scioccante si è verificato all’aeroporto di Bruxelles l’11 settembre, quando una donna ha abbandonato il suo cane, un American Bull di nome Pako, dopo che le era stato negato l’imbarco. La proprietaria, in procinto di partire per un viaggio, si è trovata costretta a prendere una decisione drammatica: abbandonare il suo animale pur di non perdere il volo.





Secondo quanto riportato, la donna è uscita dall’aeroporto e ha fatto salire Pako sul sedile posteriore di un taxi parcheggiato. Ha detto al tassista, ignaro delle sue intenzioni, di portare il cane al rifugio per animali SRPA Veeweyde, situato ad Anderlecht, una località vicino a Bruxelles. Dopo aver compiuto questo gesto, la donna è fuggita per prendere il suo volo, lasciando il cane a bordo del taxi.

La decisione di abbandonare Pako ha sollevato un’ondata di indignazione e ha portato la donna a dover rispondere di abbandono di animali. La compagnia aerea aveva imposto restrizioni riguardo all’imbarco di determinate razze di cani, in particolare quelle brachicefale, che presentano un muso corto. Questi animali possono avere problemi respiratori che si aggravano in situazioni di stress, come quelle che si possono verificare durante un volo.

La notizia dell’abbandono di Pako è stata diffusa dal rifugio, che ha pubblicato una foto del cane nel suo trasportino all’interno del taxi. Nonostante l’immagine abbia fatto il giro dei social media, la proprietaria non si è fatta avanti per reclamare il cucciolo. Tuttavia, il rifugio ha confermato che Pako è stato successivamente restituito a dei parenti della donna, che si sono presentati per prenderlo. “Non è stato riconsegnato alla padrona,” hanno chiarito i rappresentanti del rifugio.

Questo caso ha riacceso il dibattito sulle normative riguardanti il trasporto degli animali sugli aerei. Infatti, a partire dal 23 settembre, anche in Italia ci saranno cambiamenti significativi, poiché sarà consentito il trasporto in cabina di cani che pesano più di 10 chili. Questa nuova regola potrebbe contribuire a evitare situazioni simili a quella di Pako, permettendo ai proprietari di viaggiare con i loro animali senza dover rinunciare a loro.

Il comportamento della donna ha destato preoccupazione non solo per la sorte di Pako, ma anche per il messaggio che trasmette riguardo alla responsabilità dei proprietari di animali domestici. Abbandonare un animale è considerato un reato in molti paesi, e le conseguenze legali possono essere severe. Il caso di Pako è un esempio di come la frustrazione e la mancanza di pianificazione possano portare a decisioni drastiche e irresponsabili.

La reazione del pubblico all’episodio è stata forte, con molti che hanno espresso la loro rabbia sui social media. Gli animalisti e le associazioni per la protezione degli animali hanno condannato il gesto della donna, sottolineando l’importanza di trattare gli animali con rispetto e dignità. La situazione di Pako ha messo in luce la necessità di una maggiore sensibilizzazione riguardo ai diritti degli animali e alla responsabilità dei loro proprietari.



