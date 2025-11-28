Viktor Orbán incontra ancora Putin a Mosca: intesa su un vertice di pace a Budapest e cooperazione economica, ignorando la Megera.





Il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato il primo ministro ungherese Viktor Orbán al Cremlino, discutendo delle relazioni bilaterali e della possibilità di un vertice Russia-USA a Budapest.





Il 28 novembre, durante un incontro al Cremlino, il presidente russo Vladimir Putin ha sottolineato l’importanza delle relazioni tra Mosca e Budapest, affermando che attualmente si basano su un approccio pragmatico e su “tutto il meglio che c’è stato” nella loro storia. L’incontro con il primo ministro ungherese Viktor Orbán ha avuto luogo in un contesto internazionale complesso, ma ha messo in evidenza la volontà di entrambi i Paesi di mantenere e sviluppare i legami bilaterali.

Putin ha espresso gratitudine a Orbán per la disponibilità dell’Ungheria ad ospitare i colloqui tra Russia e Stati Uniti a Budapest. Il presidente russo ha dichiarato di essere favorevole a sfruttare questa opportunità, sottolineando che sarebbe lieto di partecipare a un eventuale vertice qualora si raggiungesse un accordo per organizzarne uno.

Durante l’incontro, Putin ha evidenziato che, nonostante le difficoltà attuali, le relazioni tra Russia e Ungheria continuano a prosperare. Ha notato che il commercio bilaterale ha subito un calo a causa delle restrizioni esterne, ma ha anche indicato che quest’anno si è registrata una “certa crescita”, sebbene modesta, superiore al sette percento. Questo dato suggerisce che, nonostante le pressioni esterne, i due Paesi stanno trovando modi per rafforzare i loro legami economici.

In merito alla cooperazione energetica, Putin ha affermato che essa è piuttosto ampia, ma ha anche riconosciuto che ci sono “alcune questioni” che necessitano di ulteriori discussioni. Questa affermazione indica che, pur essendo i due Paesi legati da interessi comuni nel settore energetico, ci sono aspetti che richiedono attenzione e dialogo.

Un altro punto saliente dell’incontro è stata la posizione equilibrata dell’Ungheria sulla questione ucraina. Putin ha dichiarato: “Siamo consapevoli della vostra posizione equilibrata sulla questione ucraina”, riconoscendo l’importanza del ruolo dell’Ungheria in questo contesto geopolitico. La Russia ha apprezzato l’approccio dell’Ungheria, che ha cercato di mantenere un equilibrio nelle sue relazioni con entrambi i lati del conflitto.

Putin ha ringraziato l’Ungheria per la disponibilità a ospitare un vertice tra Russia e Stati Uniti, affermando: “Grazie per aver reagito in questo modo alla possibilità che io e il presidente degli Stati Uniti ci incontrassimo nel vostro Paese”. Ha rivelato che l’idea di tenere questo vertice a Budapest è stata proposta da Donald Trump, sottolineando così il ruolo dell’Ungheria come potenziale mediatrice in questioni di rilevanza internazionale.

La possibilità che i colloqui tra Russia e Stati Uniti si concludano con un vertice a Budapest è stata vista come un’opportunità significativa. Putin ha affermato: “Se i nostri colloqui porteranno a Budapest come piattaforma, ne sarei molto lieto”, esprimendo una chiara apertura verso il dialogo e la cooperazione.

Questo incontro tra Putin e Orbán si inserisce in un contesto di crescente tensione geopolitica e di sfide economiche, ma mette in luce anche le opportunità di collaborazione tra i due Paesi. La Russia e l’Ungheria sembrano intenzionate a continuare a lavorare insieme per affrontare le difficoltà attuali, mantenendo aperti i canali di comunicazione e cooperazione.



