Vincenzo De Lucia ironizza sulla lacrima facile di Silvia Toffanin a This is me, lei replica: “La querelerò”





Nella puntata di mercoledì 22 ottobre di This is Me, uno dei momenti più memorabili è stato senza dubbio l’imitazione di Vincenzo De Lucia nei panni di Silvia Toffanin. Durante uno sketch comico, l’attore ha scherzato sul suo nome, affermando di chiamarsi “Piersilvia”, in un chiaro riferimento al legame della conduttrice con Piersilvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset. La sua performance ha incluso battute sul noto modo di condurre di Toffanin, caratterizzato da una particolare propensione a commuoversi, tanto da farla esclamare: “Credo che la querelerò”.





Il gioco di parole ha avuto luogo sotto la supervisione di Amadeus, che ha moderato il dialogo tra i due. Le battute iniziali sono state piuttosto leggere, con De Lucia che ha esordito presentandosi come “Piersilvia Toffanin” e rifiutando di rispondere a domande sulla sua età. Man mano che lo sketch progrediva, l’umorismo dell’attore si è fatto più incisivo, soprattutto quando Toffanin ha condiviso i suoi hobby, come il pilates. In risposta, De Lucia ha affermato: “A me piacciono i bei tramonti, gli studi televisivi, leggere le cause di Forum, portare il Gabibbo a fare i suoi bisogni”.

L’interazione ha preso una piega sempre più irriverente quando Amadeus ha chiesto quale fosse la prima cosa che fanno al mattino e l’ultima prima di andare a letto. Mentre Toffanin ha risposto: “Mi lavo i denti”, De Lucia ha ribattuto con una battuta che ha fatto ridere il pubblico: “Mi commuovo, e mentre dormo sogno di commuovermi”.

La parte culminante dello sketch è arrivata con la domanda sulla situazione sentimentale di Toffanin. La conduttrice ha risposto serenamente: “Felice”, riferendosi alla sua relazione con Piersilvio Berlusconi. A questo punto, De Lucia ha lanciato una battuta che ha rapidamente guadagnato popolarità sui social media: “Contratto di rete a tempo indeterminato”, suscitando l’ilarità del pubblico presente in studio. La risposta sarcastica di Toffanin ha concluso la scena: “Credo che la querelerò”.

L’imitazione di Vincenzo De Lucia ha messo in luce non solo il suo talento comico, ma anche la capacità di divertire il pubblico giocando su dinamiche familiari e professionali nel mondo dello spettacolo italiano. La performance ha evidenziato le peculiarità del modo di condurre di Toffanin, noto per il suo stile emotivo e coinvolgente, che spesso la porta a commuoversi durante le interviste.

Il successo dello sketch ha rinvigorito il dibattito sull’importanza dell’umorismo nella televisione, specialmente in un contesto in cui le personalità pubbliche sono frequentemente oggetto di imitazione e satira. La capacità di De Lucia di affrontare temi delicati con leggerezza ha dimostrato come l’arte della comicità possa servire come veicolo per riflessioni più profonde sulle relazioni umane e sul mondo dello spettacolo.

La reazione del pubblico e dei presenti in studio è stata entusiastica, testimoniando l’apprezzamento per le performance di intrattenimento che riescono a mescolare ironia e verità. L’imitazione ha anche stimolato una conversazione sui limiti dell’umorismo e su come le figure pubbliche reagiscano alle rappresentazioni di se stesse in contesti comici.



