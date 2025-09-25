Vittoria storica alla Ruota della Fortuna: Barbara conquista l’ambitissima Fiat Panda, Gerry Scotti applaude emozionato





Mercoledì 24 settembre 2025 la trasmissione La Ruota della Fortuna ha vissuto un momento storico con la vittoria della campionessa Barbara, originaria di Guardia Sanframondi in provincia di Benevento. Per tre serate consecutive, Barbara ha mostrato un’eccezionale performance, culminata nell’ultima puntata con la conquista del premio speciale: la Fiat Panda gialla, mai prima d’ora vinta da nessun concorrente del programma.





La giocatrice ha concluso vincendo il gioco finale indovinando tre frasi importanti: Oscar alla carriera, Leone d’oro a Venezia e Nobel per la letteratura, colorando di verde i relativi premi. Con il suo pupazzo a forma di panda tra le mani, ha festeggiato l’ambita vettura, ricevendo l’abbraccio della figlia Samira Lui, presente in studio, e di Gerry Scotti che ha commentato con entusiasmo: “Prima o poi doveva capitare”.

Oltre alla Fiat Panda, Barbara ha scelto un premio in denaro tra tre buste, optando per quello da 15.000 euro che, sommato agli altri riconoscimenti, porta a un totale di 22.500 euro in gettoni d’oro.

La campionessa aveva già ottenuto in precedenza due viaggi e oltre 30.000 euro in gettoni d’oro nelle puntate di lunedì 22 e martedì 23 settembre. Tra i premi accumulati figurano una vacanza per due persone alle Maldive e una crociera ai Caraibi.

Questa eccellente serie di vittorie rende Barbara la campionessa assoluta dell’edizione fino a oggi, distinguendosi per abilità e determinazione nel gioco.



