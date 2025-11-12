Vittorio Sgarbi, stanco e provato da Vespa: “Mia figlia Evelina? Capisco il suo gesto, ma ha esagerato”





La presenza di Vittorio Sgarbi nel programma “Cinque Minuti”, condotto da Bruno Vespa su Rai1, ha suscitato grande attesa. Il critico d’arte è attualmente coinvolto in una controversia legale con sua figlia Evelina, che ha chiesto assistenza per il padre a causa dei recenti problemi di salute. Questo contesto ha reso prevedibile che Sgarbi utilizzasse l’opportunità dell’intervista per discutere anche di questa delicata situazione, a distanza di tempo dalla sua ultima apparizione televisiva, avvenuta oltre un anno fa su Mediaset, quando le sue condizioni di salute erano già peggiorate.





Durante l’intervista, Sgarbi è apparso visibilmente provato. La sua voce era rauca e il suo modo di esprimersi era caratterizzato da lunghe pause tra le parole. Nonostante la lucidità dei concetti espressi, l’affaticamento era evidente, con lo sguardo raramente rivolto verso la telecamera e, talvolta, neppure verso Vespa. Per gran parte del tempo dedicato alla promozione del suo nuovo libro, Sgarbi si è concentrato sul testo, sfogliandolo continuamente e mantenendo la testa china.

Alla fine dell’intervento, Bruno Vespa ha inevitabilmente posto una domanda sulla controversia con Evelina. La risposta di Sgarbi è stata comprensiva nei confronti della figlia, pur condannando le azioni intraprese. Ha dichiarato: “Mi è sembrata una richiesta che aveva il desiderio di ottenere un’attenzione che non aveva ottenuto prima, ritrovare da un padre ciò che si era atteso e non si era trovato. Quindi l’idea che io avessi dei problemi interiori, dei turbamenti, delle difficoltà o dei disagi, è una forma di risposta, un modo in cui ha cercato di mettersi in evidenza e far vedere ciò che voleva e chiedeva. Quindi capisco quello che ha fatto, ma lo trovo fuori misura e fuori logica.”

Queste parole di Sgarbi riflettono una certa comprensione per il comportamento della figlia, ma allo stesso tempo evidenziano un dissenso sul modo in cui ha scelto di agire. La situazione ha suscitato interesse non solo per il coinvolgimento di un personaggio pubblico come Sgarbi, ma anche per l’aspetto umano della vicenda, che mette in luce le complessità delle relazioni familiari e le dinamiche personali.

La questione legale tra Vittorio Sgarbi e Evelina si inserisce in un contesto più ampio di discussioni sulla salute mentale e il supporto familiare. La richiesta di assistenza legale da parte della figlia può essere vista come un tentativo di proteggere il padre, ma solleva anche interrogativi sulle modalità attraverso cui si affrontano tali situazioni all’interno della famiglia. La visibilità mediatica di questa vicenda amplifica ulteriormente l’attenzione pubblica, rendendo la questione ancora più delicata.



