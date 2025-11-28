X Factor, PierC piange dopo lo scontro Lauro-Gabbani: Giorgia interviene con rabbia





I contrasti tra Achille Lauro e Francesco Gabbani continuano a infiammare il clima di X Factor 2025. Nella semifinale andata in onda il 27 novembre, i due giudici si sono scontrati in seguito all’esibizione di PierC, un giovane artista della squadra di Gabbani. Durante la performance, il concorrente ha cantato “Bohemian Rhapsody”, e al momento di esprimere il suo giudizio, Lauro ha elogiato la parte eseguita al pianoforte, ma ha anche suggerito a PierC di “evitare i saltelli”, riferendosi al suo movimento sul palco quando ha lasciato lo sgabello per cantare le note finali di fronte al pubblico.





Nonostante i complimenti, Lauro ha riso della parte finale dell’esibizione, in cui PierC ha corso da un lato all’altro del palco, liberando la sua energia. Questa reazione non è piaciuta a Gabbani, che ha difeso il suo pupillo, affermando che nessuno dovrebbe imporre a PierC come esprimere la propria arte durante un’esibizione. “Non permettere a nessuno di dirti come vivere il palco,” ha esortato Gabbani.

Il dibattito tra i due giudici è proseguito per alcuni minuti, con Gabbani che ha mantenuto un’espressione seria e ha rifiutato di cedere, mentre Lauro ha mostrato un atteggiamento di sufficienza, accusando Gabbani di alimentare polemiche solo per movimentare il programma. Questo scambio di battute ha suscitato l’attenzione del pubblico, che ha assistito a una vera e propria disputa tra i due.

La conduttrice, Giorgia, ha cercato di mettere fine all’alterco per dare spazio al televoto, passando il microfono a PierC per un commento. Tuttavia, il giovane artista, sopraffatto dall’emozione, ha iniziato a piangere, esprimendo la sua gratitudine al coach Gabbani per avergli permesso di esibirsi su un palco così prestigioso con la sua canzone preferita.

In un momento di leggerezza, Giorgia si è rivolta ai due giudici, mostrando loro il risultato della loro discussione. “Ecco, siete contenti adesso?” ha scherzosamente rimproverato, mentre il pubblico applaudiva calorosamente per incoraggiare PierC e per complimentarsi con lui per la sua performance.

L’episodio ha messo in evidenza non solo il talento di PierC, ma anche le dinamiche tra i giudici e le loro diverse visioni artistiche. Mentre Lauro ha cercato di esprimere il suo punto di vista sul modo di esibirsi, Gabbani ha difeso la creatività e l’autenticità del suo allievo, sottolineando l’importanza di esprimere liberamente la propria arte.

Il confronto tra i due artisti ha generato un acceso dibattito sui social media, dove i fan hanno espresso opinioni contrastanti. Alcuni hanno sostenuto la posizione di Lauro, ritenendo che ogni artista debba ricevere feedback costruttivi, mentre altri hanno difeso Gabbani, sottolineando il diritto di ogni performer di esprimersi liberamente senza restrizioni.



