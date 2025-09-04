Yacht da 1 milione affonda 15 minuti dopo il varo: il proprietario si lancia in mare





Ragazzi, questa storia sembra uscita da una sitcom surreale, tipo “The Office” ma con yacht e champagne. Praticamente, il Dolce Vento – nome già un po’ pretenzioso, dai – era uno yacht di lusso nuovo di zecca, appena varato nelle acque della Turchia. Costo? Un milioncino di dollari, mica pochi spicci. Tempo di assaporare il primo brindisi a bordo e… splash! Dopo appena 15 minuti di navigazione, la barca si è capovolta come una tartaruga impanicata e puff, è andata a fondo.





A bordo c’erano il proprietario (che secondo me starà ancora piangendo), il comandante e due poveri membri dell’equipaggio. Nessuno si è fatto male, per fortuna, anche se l’orgoglio probabilmente qualche graffio l’ha preso. Immaginate la scena: tutti che si buttano in acqua alla disperata, stile Titanic low-budget, e a nuoto verso la riva, che distava appena 200 metri. Almeno non dovevano chiamare Baywatch.

La Guardia Costiera e i vari capoccioni del porto hanno subito circondato la zona, tipo CSI versione marina. Indagini in corso, ispezioni tecniche in arrivo. Pare che il problema sia stato la stabilità – insomma, quello che uno si aspetterebbe funzioni, su una barca da un milione. Che figuraccia per il cantiere, che tra l’altro aveva lavorato al progetto per due anni e mezzo. Due anni e mezzo buttati a mare, letteralmente.

Insomma, la Dolce Vento doveva essere il fiore all’occhiello del cantiere Medyılmaz e invece è diventata la barzelletta del mese. Nessun ferito, solo un sacco di meme pronti a nascere.



