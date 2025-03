Zeudi Di Palma al centro di polemiche per appunti sospetti mostrati a Shaila e Chiara, sollevando dubbi sulla sua strategia al Grande Fratello

Zeudi Di Palma è una delle concorrenti più chiacchierate di questa edizione del Grande Fratello, apprezzata dal pubblico per il suo carisma e i suoi flirt all’interno della Casa. La sua crescente popolarità è evidente, soprattutto dopo il suo avvicinamento a Helena e il legame con il duo Shailenzo. Negli ultimi giorni, i risultati dei sondaggi indicano che Zeudi è tra le favorite per la finale, con una forte possibilità di arrivare al termine del reality insieme a Lorenzo e Jessica.





Secondo le ultime rilevazioni, Zeudi si trova in cima alla classifica per il televoto che determinerà il terzo finalista, un segnale chiaro del suo crescente sostegno da parte del pubblico. Questo è in parte dovuto al supporto del suo fandom, noto come “Zelena”, che ha fatto sentire la propria presenza in ogni fase del gioco. Anche il clan “Shailenzo”, che comprende i fan di Shaila e Lorenzo, contribuisce al suo successo, insieme a chi simpatizza per Chiara e Giglio.

Tuttavia, la situazione ha preso una piega inaspettata quando un’inquadratura della regia ha rivelato un foglio su cui Zeudi stava annotando le iniziali di altri concorrenti. Questo gesto ha sollevato interrogativi sulla sua integrità nel gioco, specialmente considerando che ha sempre dichiarato di non voler fare strategia. Nel foglio, Zeudi ha diviso i concorrenti in categorie come “bianchi”, “neri” e “grigi”, escludendo però Helena Prestes e Javier Martinez.

Il comportamento di Zeudi non è passato inosservato, alimentando polemiche tra i fan e gli osservatori del programma. Un utente ha commentato: “Zeudi è così imbarazzante che sta battendo Lorenzo in strategia…direi che se lunedì non fanno vedere quella busta scritta con il pennarello piena di strategie è davvero uno schifo #GrandeFratello”. Questo commento è stato accompagnato da uno screenshot del foglio contenente uno schema delle probabili nomination.

Le reazioni sui social network non si sono fatte attendere. Molti utenti hanno espresso la loro opinione, affermando che Zeudi avesse già un posto assicurato in finale, evidenziando che “Vincerà domani e sarà la terza finalista. Era già stabilito che arrivasse in finale, vedi il bonus, anche fosse stata eliminata sarebbe tornata dentro. Miss Italia non si presta a un gioco al massacro senza la certezza di una finale assicurata!”. Altri utenti hanno chiesto che il Grande Fratello applicasse il regolamento in modo più rigoroso, sottolineando che “Sarebbe il momento che il GF mettesse in pratica il regolamento, che ormai non viene neanche ricordato”.

Inoltre, Zeudi è stata vista conversare con Chiara e Shaila riguardo alle nomination e alle strategie, un argomento che ha suscitato ulteriori critiche verso il programma. In passato, il Grande Fratello è stato severo riguardo a conversazioni di questo tipo, spesso portando a provvedimenti disciplinari e squalifiche.

La situazione ha messo in luce le contraddizioni nel comportamento di Zeudi e le reazioni del pubblico, che sembrano essere divise. Da un lato, ci sono i sostenitori che continuano a sostenerla, mentre dall’altro ci sono coloro che la accusano di mancanza di trasparenza e di non rispettare le regole del gioco.