🔴 Giallo di Anguillara: trovato un cadavere nell’azienda del marito di Federica Torzullo





La scoperta di un corpo sepolto nella sede operativa di Claudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo, ha portato a un significativo sviluppo nelle indagini sulla scomparsa della donna, avvenuta il 9 gennaio ad Anguillara Sabazia. I carabinieri hanno trovato una mano emergere dal terreno, suscitando il timore che possa trattarsi della 41enne scomparsa. La situazione per Carlomagno si complica ulteriormente, in quanto le indagini hanno già rivelato elementi incriminanti nei suoi confronti.





Le indagini sono state avviate dai pubblici ministeri di Civitavecchia, che nei giorni scorsi hanno aperto un fascicolo per omicidio, delegando le ricerche ai carabinieri. La procura, guidata da Alberto Liguori, ha comunicato che gli accertamenti hanno portato a una “copiosa repertazione di tracce ematiche”. I primi riscontri raccolti, “per gravità, precisione e concordanza, hanno varcato la soglia della gravità indiziaria nei confronti di Claudio Carlomagno“, come affermato in una nota ufficiale.

Le indagini condotte dai carabinieri di Anguillara Sabazia e dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Ostia, supportati dai Ris di Roma, hanno rivelato tracce di sangue in diversi luoghi. Le tracce ematiche sono state trovate all’interno dell’abitazione della coppia, sugli abiti di lavoro di Carlomagno, all’interno della sua auto, in una cava e su un mezzo meccanico utilizzato nell’azienda di famiglia. Questi elementi hanno contribuito a creare un quadro sempre più inquietante riguardo alla scomparsa di Federica.

Questa mattina, il ritrovamento del corpo di una donna all’interno della ditta di Carlomagno ha rappresentato una svolta decisiva nelle indagini. Gli inquirenti stanno ora tentando di identificare il corpo e di stabilire se appartenga a Federica Torzullo. La scoperta ha destato grande preoccupazione e interesse nell’opinione pubblica, che segue con attenzione l’evolversi della situazione.

La scomparsa di Federica ha colpito profondamente la comunità di Anguillara Sabazia, dove la donna era conosciuta e apprezzata. La sua famiglia e gli amici hanno espresso grande angoscia per la situazione, sperando in un esito positivo delle indagini. Tuttavia, con il ritrovamento del corpo, le speranze si sono affievolite, lasciando spazio a un clima di tristezza e inquietudine.

Le autorità stanno ora lavorando per chiarire i dettagli della vicenda e per comprendere cosa sia realmente accaduto a Federica. La posizione di Claudio Carlomagno continua a deteriorarsi, e gli investigatori stanno esaminando ogni possibile indizio per determinare il suo coinvolgimento nella scomparsa e nel possibile omicidio della moglie.

In questo contesto, è fondamentale che le indagini procedano con la massima accuratezza e celerità, per garantire che giustizia venga fatta e che la verità emerga. La comunità attende risposte, e le autorità sono sotto pressione per fornire chiarimenti su una situazione così delicata e tragica.



