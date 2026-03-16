Domenica In, Mara Venier perde le staffe con Teo Mammucari: “Sei un pirla, non capisci”





Durante la puntata di Domenica In andata in onda il 15 marzo, la conduttrice Mara Venier ha perso la pazienza con il collega Teo Mammucari, dando vita a un momento di tensione in diretta televisiva. L’episodio si è verificato nel corso dei saluti finali, quando la Venier ha deciso di omaggiare uno dei cameraman storici del programma, che dopo 40 anni di servizio in Rai si appresta ad andare in pensione.





La conduttrice ha voluto dedicare alcune parole di gratitudine al collega, portandolo davanti alla telecamera per un breve momento di celebrazione. “In tutti questi anni è lui che mi ha fatto tutti i primi piani. Questa è la sua ultima puntata, va in pensione. Voglio ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per me e per l’azienda. Grazie”, ha dichiarato la Venier visibilmente emozionata.

Tuttavia, proprio durante questo momento di commiato, Teo Mammucari è intervenuto inaspettatamente, comparendo nell’inquadratura con un cartello che riportava la scritta “Grazie a tutti ci vediamo domenica prossima”. Il gesto del conduttore è stato percepito dalla Venier come una mancanza di rispetto nei confronti del cameraman e dell’atmosfera solenne che si era creata. Infatti, senza esitazione, la conduttrice ha preso il cartello dalle mani di Mammucari e ha esclamato: “Sei un pirla, non capisci i momenti”.

L’episodio ha messo in evidenza alcune tensioni che sembrano caratterizzare il rapporto tra Mara Venier e Teo Mammucari sin dall’inizio della stagione. Già dalla seconda puntata di settembre, infatti, il conduttore aveva espresso alcune perplessità sul ruolo a lui assegnato nel programma. Durante una diretta, Mammucari aveva scherzato sulla brevità del suo spazio dedicato al gioco telefonico, affermando: “È finita, oggi ho fatto due minuti”, mentre abbracciava la Venier.

Nel corso delle settimane successive, i due hanno continuato a scambiarsi battute e frecciatine, alimentando l’impressione che ci fosse qualche tensione latente tra loro. A fine dicembre, ad esempio, Mammucari aveva dichiarato: “Mi auguro la serenità che viviamo in questi giorni a Domenica In”. La risposta della Venier non si era fatta attendere: “Perché in questi giorni? Amore, è dall’inizio che ci divertiamo. Così sembra che ci siano state tensioni”.

Nonostante i momenti di ironia e le battute reciproche, l’episodio del 15 marzo sembra aver segnato un punto di non ritorno nel rapporto tra i due conduttori. La reazione visibilmente irritata di Mara Venier, che non ha esitato a manifestare il suo disappunto davanti alle telecamere, è stata interpretata da molti come un segnale chiaro delle difficoltà nel loro rapporto professionale.

Il pubblico ha assistito a questa scena con stupore e curiosità, alimentando speculazioni sui retroscena della collaborazione tra i due volti noti della televisione italiana. Nonostante le divergenze emerse nel corso della stagione, entrambi i conduttori hanno cercato di mantenere un clima professionale all’interno del programma.

Resta da vedere se questo episodio avrà ripercussioni sul futuro della loro collaborazione o se il tutto sarà archiviato come un momento di tensione isolato. Nel frattempo, l’omaggio al cameraman in pensione è stato comunque apprezzato dai telespettatori, che hanno riconosciuto la volontà della Venier di celebrare un collaboratore storico del programma.

La vicenda mette in luce le sfide che possono emergere nella gestione dei rapporti tra colleghi all’interno di un format televisivo di successo come Domenica In. Nonostante gli imprevisti e le dinamiche personali, il programma continua a essere uno dei punti di riferimento della domenica pomeriggio per il pubblico italiano.



