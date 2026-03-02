🔴 Ultim’ora: caccia Usa abbattuto nei cieli del Kuwait





La crisi in Medio Oriente si intensifica a seguito della morte dell’ayatollah Ali Khamenei, con bombardamenti da parte di Israele e Stati Uniti che hanno colpito l’Iran. Il conflitto si è esteso anche al Libano, dove i missili di Hezbollah hanno raggiunto il territorio israeliano, provocando una risposta militare che ha causato decine di vittime. Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno annunciato una massiccia campagna offensiva contro le milizie filo-iraniane, con operazioni che potrebbero durare giorni.





L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha commentato la situazione dicendo: “Ho preso Khamenei prima che lui prendesse me. Guerra per 4-5 settimane, possibili molte vittime. Ora i nuovi leader vogliono parlare.” Tuttavia, Teheran ha smentito qualsiasi possibilità di trattativa, affermando che non ci sono attualmente discussioni in corso.

In questo contesto di crescente violenza, si sono verificate esplosioni in diverse città del Golfo, tra cui Abu Dhabi, Doha e Dubai. Un drone ha anche colpito Cipro. Inoltre, l’Iran ha abbattuto un caccia statunitense in Kuwait, e una colonna di fumo è stata vista provenire dall’ambasciata statunitense.

L’attacco all’Iran ha avuto ripercussioni globali, con migliaia di voli cancellati in tutto il mondo. Ciò ha bloccato anche i viaggi verso l’Asia e ha sollevato preoccupazioni su come richiedere rimborsi per i voli cancellati. Con la chiusura dello Stretto di Hormuz da parte dell’Iran, si pongono interrogativi sui rischi per l’economia mondiale, dato che questa è una delle rotte marittime più cruciali per il trasporto di petrolio.

Una situazione di particolare attenzione riguarda il ministro Crosetto, che si trova attualmente a Dubai mentre la crisi si intensifica. La sua posizione è diventata oggetto di discussione in mezzo ai bombardamenti e alle tensioni crescenti.

Nelle ultime ore, si è registrato un evento significativo: un caccia americano è stato abbattuto nei cieli del Kuwait. Diverse fonti, tra cui l’agenzia iraniana Tasnim, hanno confermato che i due piloti sono riusciti a paracadutarsi e sono in salvo. La CNN ha verificato un video che mostra l’aereo in fiamme mentre si schianta vicino a una base aerea statunitense. Il video indica che il caccia è precipitato a meno di dieci chilometri dalla base statunitense di Ali Al Salem in Kuwait. Le cause dell’incidente rimangono sconosciute, e non è chiaro a quale forza aerea appartenesse l’aereo. Secondo l’analisi della CNN, l’aereo potrebbe essere un F-15E o un F/A-18.



