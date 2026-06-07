🧠 Riesci a trovare l’intruso? Il gioco che sta facendo impazzire Facebook





Sembra facile. Otto numeri, uno sfondo colorato, una domanda semplice: qual è quello che non c’entra? Eppure migliaia di persone ogni giorno si fermano, commentano, discutono e taggano gli amici su post come questo. Perché questi giochi funzionano così bene? E soprattutto, conosci già la risposta?





Il gioco di oggi

Osserva questa serie di numeri: 8, 16, 24, 33, 40, 48, 56, 64, 72. A prima vista sembrano tutti simili, numeri a due cifre, nessuno troppo grande, nessuno troppo piccolo. Ma uno di loro è un impostore. Si è infilato nella sequenza sperando che nessuno se ne accorgesse. Il tuo compito è scoprire quale.

La soluzione

L’intruso è il 33. Tutti gli altri numeri della lista sono multipli di 8: 8×1=8, 8×2=16, 8×3=24, 8×5=40, 8×6=48, 8×7=56, 8×8=64, 8×9=72. Il 33 invece non è divisibile per 8 in modo esatto: 33÷8 fa 4,125. Si è inserito nella sequenza camuffandosi tra numeri simili per grandezza, ma la regola matematica lo tradisce immediatamente non appena ci si ferma a ragionare.

Perché il cervello ci mette un po’?

Il motivo per cui molte persone non trovano subito l’intruso è che il cervello tende a raggruppare le informazioni per aspetto visivo prima ancora di analizzarle nel dettaglio. Vedere otto numeri a due cifre crea un senso di uniformità che abbassa la guardia. Solo quando si cerca attivamente una regola logica il 33 inizia a sembrare fuori posto. Questo meccanismo si chiama elaborazione euristica, ed è lo stesso che ci fa cadere nelle illusioni ottiche e nei tranelli delle fake news.

Quanto hai impiegato?

Se hai trovato la risposta in meno di 30 secondi, il tuo pensiero analitico è sopra la media. Se ci hai messo un minuto o più, non preoccuparti: significa che il tuo cervello elabora prima il contesto visivo e poi la logica, una caratteristica tipica delle persone creative. Non esiste una risposta sbagliata nel modo di ragionare, solo strade diverse per arrivare alla stessa meta.

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