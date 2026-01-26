



Io (21 anni, donna) sono all’ultimo anno di università, quindi i miei voti in questo momento sono davvero importanti per me. Stavo finendo gli ultimi dettagli di un compito in biblioteca, quando un bambino (sui 5 anni, maschio?) praticamente rimbalzava ovunque.





Correva da un tavolo all’altro fissando la gente, parlando, cantando — insomma, era incredibilmente fonte di distrazione, non solo per me. Sua madre? Comodamente seduta al telefono. Quando il bambino è venuto da me, gli ho detto gentilmente che stavo lavorando e avevo bisogno di concentrarmi.

Beh, pare che questo l’abbia solo incuriosito di più, perché da lì in poi non mi ha mollata! Dopo dieci minuti, ho chiesto alla madre se poteva dirgli di fare silenzio, e lei ha fatto un tentativo minimo: ha detto il suo nome e ha sussurrato tipo “_____ stai zitto”, e lui si è calmato… per un minuto. L’ho chiesto di nuovo e lei mi ha risposto che “è un luogo pubblico”. Cioè, sì… ma la biblioteca non dovrebbe essere un posto silenzioso? Non sono io il centro baby-sitting.

Stavo iniziando a perdere la pazienza, e lei era tornata tranquillamente al telefono. Il bambino mi chiede se voglio giocare a un gioco. Ho perso la pazienza e gli ho detto una cosa tipo: “Chiedi a tua madre se vuole giocare, io sto chiaramente cercando di lavorare, lasciami in pace”.

La madre si è infuriata, ha urlato contro di me per aver sgridato suo figlio e ha detto che tocca a lei disciplinarlo, non a me. Ma io le ho risposto che non lo stava facendo proprio per niente, che stava facendo la pigra e pretendeva che fossero gli altri a controllarlo. Il bambino ha iniziato a piangere, lei a insultarmi, e io le ho detto di smetterla e di badare a suo figlio.

Se ne sono andati dalla biblioteca, e la gente ha iniziato a fissarmi.

Sono io la stronza?

Modifica: Davvero non mi aspettavo tutta questa attenzione!! Le risposte sono state miste, ma alla fine sono d’accordo: avrei dovuto semplicemente avvisare il personale della biblioteca. Di solito non ho un carattere così impulsivo, credo che sia lo stress (anche se questo non è una giustificazione). Grazie a tutti per il vostro parere!!



