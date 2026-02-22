​​


7 isole greche sottovalutate che non sono nella tua bucket list… ma dovrebbero esserlo

Emanuela B.
22/02/2026
Almeno una volta nella vita devi andare in Grecia. Hai visto le foto delle spiagge con acqua turchese infinita, le case bianche arroccate sulle scogliere, i tramonti che sembrano irreali.



Santorini e Mykonos sono splendide, certo. Ma la Grecia è molto più di questo. Se vuoi evitare le folle e scoprire angoli autentici, ecco 7 isole meno battute che meritano davvero un posto nella tua lista.

1️⃣ Rhodes

https://images.openai.com/static-rsc-3/zpoxsUBFoqNUa8wKJwsSmtX0RdKkHIwmwYDDtYXZSYk-SIvGUnpNZC5tbBec1Y3GXifvHQSyVzlD2GU6KfuKvkKPStK7kIrc29KQeAz6MFs?purpose=fullsize&v=1
https://images.openai.com/static-rsc-3/iAEASH0IuvK_sMyzpaMMr3jaArhlHG0QzBVbN3JUbbQSTc5y92rldT5YMmXh7D0wF7KFnM4Gunog0a8GXmX-lRR5nuVZKfYPOZsEobc50Ow?purpose=fullsize&v=1
https://images.openai.com/static-rsc-3/wOetCHIjkVC44Uua5wVF7doauRcH6zAzHZRtCW0tCna66Pxs3-XaC7bj8IfInH3pZaJ57xcaFlCBoSuUtq4PL5jcpvniI7A901OObUoGVdY?purpose=fullsize&v=1

4

Bellezza naturale, atmosfera elegante e un centro storico medievale mozzafiato.

Rodi non è remotissima, ma è perfetta se vuoi:

  • Spiagge spettacolari
  • Ottimo cibo locale
  • Villaggi autentici
  • Un mix di storia e vita notturna

L’aria profuma di mare e pane appena sfornato. È un’isola con carattere, meno caotica delle mete super turistiche.

2️⃣ Folegandros

https://images.openai.com/static-rsc-3/kzZuW6EieeClODVyug6-CtzsuPrqNSqEr-AH3vbOBx84e9OJBnM4cDImjlfe8vPe2EM7HYl330UYPEbhp4mKrFnQ2X5itlKWpH5b8GRP_I0?purpose=fullsize&v=1
https://images.openai.com/static-rsc-3/YSk4cX9NusvwiwPlNQBtAmArmm_rAU3GjJQsmI1vDXlxDpXS40pG-ZvSR9aoJCWxSOl3RypfufRg0SWBUVoVLrBsCvSnFQaWVi5YhzMzhyw?purpose=fullsize&v=1
https://images.openai.com/static-rsc-3/HVXb0uq8UBO2Uijp1cdwn5jQFwng45-9uofxfEBr8TmfQAwm9SKXhdmfPoSbrhLhAkVu9nnNe8JPmGYosz9nJNSjku_tdBUV43c26RO0w_0?purpose=fullsize&v=1

4

Rustica, silenziosa, selvaggia.

Qui non troverai resort a cinque stelle, ma:

  • Spiagge tranquille
  • Sentieri panoramici
  • Paesaggi intatti

È il posto ideale per chi cerca semplicità e autenticità. Lascia a casa la piastra per capelli: qui contano il vento tra i capelli e il sole sulla pelle.

3️⃣ Kos

https://images.openai.com/static-rsc-3/SY5P0kCHqNsDvuiMDGQH-F3PnytIbKGy90C6mm_FLBVkOZymuCNu0fLKB-ThDiJQ-5v2UQCrN_MrhYx_5_LdIfAjeEgDQzN1Q2aeXVC_V48?purpose=fullsize&v=1
https://www.greeka.com/seedo/photos/1075/kos-thermal-springs-top-1-1280.jpg
https://images.openai.com/static-rsc-3/vF4YVAG_4QVMxV400dLSpkIqFh1uoWFoYmcoV0M8H6JwvWQr-VgDtn-_m0Wy5rz-O-GTdrQ6kXg7LpBgUTXNcl50ylwF-dkucBm5sD31k7c?purpose=fullsize&v=1

4

Perfetta per gli amanti di sole e mare.

Kos offre:

  • Spiagge con acqua cristallina
  • Sorgenti termali naturali
  • Rovine antiche affacciate sul mare

È un piccolo angolo di estate infinita. Facilmente raggiungibile in traghetto o aereo.

4️⃣ Skopelos

https://images.openai.com/static-rsc-3/LCefog0Lj8vXL9BD7IqCtI5z8e3jDYpfdcqNHGKeSlewRizRfEkUuHmcl9vO0sDnh6yMEtveon1RDwCh3AP8VdDoI13rAY6CuKXl_K9aOh4?purpose=fullsize&v=1
https://images.openai.com/static-rsc-3/Mcyszt2qR2xZPO00aiZj4Ts_44CDx9q5e_1l2BIkwSuA06ZDC-vrk1kl3EXv1T0__J_6m5VJiw82Trgjftx4A5E2CsLCUD0uDb50sVaCk6k?purpose=fullsize&v=1
https://images.openai.com/static-rsc-3/w6_T_uvh_gpjjnaU5LrDAdPrAYpXYwIrMjDFjji9IUd9DcLZ8_3VOYLDs-jBx6uhGQ_9N-XkafelgORjeLVg8fR7fkitqR5uBTmZX2q4boY?purpose=fullsize&v=1

4

Fan di Mamma Mia!? Questa è la tua isola.

Skopelos è stata una delle location principali del film.
Qui puoi:

  • Visitare la chiesetta sulla collina
  • Nuotare in calette turchesi
  • Passeggiare tra vicoli bianchi

Atmosfera romantica e natura incontaminata.

5️⃣ Hydra

https://images.openai.com/static-rsc-3/vAkrTo-rFIt-MQsLVkT2qGLgUNDsIfbZUCMugdaPQm-bUDZcV7w8xzMtwlC-azVfYsyiLSW83rP_1hDjcWUxcpacv6zWGzqqREWtbBvBDWI?purpose=fullsize&v=1
https://www.greeka.com/photos/unique/saronic/hydra/hero/hydra-mansions-1920.jpg
https://i.natgeofe.com/n/ac29413d-f869-4658-8a46-7d7c71fa8e3c/greecelead.jpg

4

Un’isola senza auto.

Sì, hai letto bene: niente macchine, niente motorini. Solo:

  • Stradine in pietra
  • Case eleganti
  • Silenzio e mare

Un tempo amata anche da celebrità come Sophia Loren, Hydra è perfetta per rallentare davvero.

6️⃣ Kastellorizo

https://images.openai.com/static-rsc-3/dq06yiWhvLxzMU4XJvMkF8gFi4xtY6CJuxk55sn-Asg0KfLBfbFORA70606cGIXK9jzbK_KD5JlfUouj9xBvwu4qJ6bmOQPKd6Cz3zAqRHE?purpose=fullsize&v=1
https://images.openai.com/static-rsc-3/-vR2GtCJsTAcjivYdyiar-Pw_6pgASa6bBF18Yc0skKeqjP1YqalgUOtlLdWUYpV30e6QvRbK6s-kVIsLLhj9DA5uSM_MRhQtz_kobj0KE8?purpose=fullsize&v=1
https://images.openai.com/static-rsc-3/qYcIFy7VgSp3jHAQPJKLIoxaQ1B9eXZxpiTqJv_3u7eR1xO3ujm86ter9f7OLStN8_1dzEE4PbX3OQheD-VAOSmb1w44aEEDJZClvcKvvmI?purpose=fullsize&v=1

4

Piccola, remota, incredibilmente suggestiva.

Non famosa per lunghe spiagge, ma per:

  • Case colorate sul porto
  • Vicoli pittoreschi
  • La celebre Grotta Azzurra (Blue Cave)

Un luogo fuori dalle rotte tradizionali, per chi ama la tranquillità assoluta.

7️⃣ Ikaria

https://images.openai.com/static-rsc-3/2TEHNF3SGE7ZZCEyZaA5nHc0vFMBgPt-iKf6EB7ObfuF1woYqU9PLMPTItfzJ0mOa5a2mv6hBlNOhIkIhNoHNBwfX7Xjzz3fOFDWwATmCLI?purpose=fullsize&v=1
https://images.openai.com/static-rsc-3/1LRmx_4qxptnNnAgA9nNMgSOS-NC8IWzbQGIWLBEJ-5igIOAXBWwxXPgkO4s9w7jVxAaSEnyH0l4dBWXz_hMS9-Kxhp5LWbkQNZh0XWtNEg?purpose=fullsize&v=1
https://images.greeka.com/resized/user_images/lucimast/580/php6YSYN5.jpeg

4

Conosciuta per la sua incredibile longevità.

Ikaria è:

  • Natura selvaggia
  • Ritmi lenti
  • Vita semplice e autentica

Qui il tempo sembra scorrere diversamente. Perfetta per disconnettersi dalla frenesia quotidiana.

Perché scegliere un’isola meno conosciuta?

✔ Meno folle
✔ Più autenticità
✔ Prezzi spesso più accessibili
✔ Esperienze più genuine

Le isole più famose sono meravigliose, ma queste gemme meno battute offrono qualcosa di speciale: la sensazione di scoperta.

Se stai pianificando un viaggio in Grecia, forse è il momento di uscire dalla comfort zone… e scegliere un puntino sulla mappa che pochi hanno ancora esplorato. 🌊✨



