7 isole greche sottovalutate che non sono nella tua bucket list… ma dovrebbero esserlo

Almeno una volta nella vita devi andare in Grecia. Hai visto le foto delle spiagge con acqua turchese infinita, le case bianche arroccate sulle scogliere, i tramonti che sembrano irreali.
Santorini e Mykonos sono splendide, certo. Ma la Grecia è molto più di questo. Se vuoi evitare le folle e scoprire angoli autentici, ecco 7 isole meno battute che meritano davvero un posto nella tua lista.
1️⃣ Rhodes
4
Bellezza naturale, atmosfera elegante e un centro storico medievale mozzafiato.
Rodi non è remotissima, ma è perfetta se vuoi:
- Spiagge spettacolari
- Ottimo cibo locale
- Villaggi autentici
- Un mix di storia e vita notturna
L’aria profuma di mare e pane appena sfornato. È un’isola con carattere, meno caotica delle mete super turistiche.
2️⃣ Folegandros
4
Rustica, silenziosa, selvaggia.
Qui non troverai resort a cinque stelle, ma:
- Spiagge tranquille
- Sentieri panoramici
- Paesaggi intatti
È il posto ideale per chi cerca semplicità e autenticità. Lascia a casa la piastra per capelli: qui contano il vento tra i capelli e il sole sulla pelle.
3️⃣ Kos
4
Perfetta per gli amanti di sole e mare.
Kos offre:
- Spiagge con acqua cristallina
- Sorgenti termali naturali
- Rovine antiche affacciate sul mare
È un piccolo angolo di estate infinita. Facilmente raggiungibile in traghetto o aereo.
4️⃣ Skopelos
4
Fan di Mamma Mia!? Questa è la tua isola.
Skopelos è stata una delle location principali del film.
Qui puoi:
- Visitare la chiesetta sulla collina
- Nuotare in calette turchesi
- Passeggiare tra vicoli bianchi
Atmosfera romantica e natura incontaminata.
5️⃣ Hydra
4
Un’isola senza auto.
Sì, hai letto bene: niente macchine, niente motorini. Solo:
- Stradine in pietra
- Case eleganti
- Silenzio e mare
Un tempo amata anche da celebrità come Sophia Loren, Hydra è perfetta per rallentare davvero.
6️⃣ Kastellorizo
4
Piccola, remota, incredibilmente suggestiva.
Non famosa per lunghe spiagge, ma per:
- Case colorate sul porto
- Vicoli pittoreschi
- La celebre Grotta Azzurra (Blue Cave)
Un luogo fuori dalle rotte tradizionali, per chi ama la tranquillità assoluta.
7️⃣ Ikaria
4
Conosciuta per la sua incredibile longevità.
Ikaria è:
- Natura selvaggia
- Ritmi lenti
- Vita semplice e autentica
Qui il tempo sembra scorrere diversamente. Perfetta per disconnettersi dalla frenesia quotidiana.
Perché scegliere un’isola meno conosciuta?
✔ Meno folle
✔ Più autenticità
✔ Prezzi spesso più accessibili
✔ Esperienze più genuine
Le isole più famose sono meravigliose, ma queste gemme meno battute offrono qualcosa di speciale: la sensazione di scoperta.
Se stai pianificando un viaggio in Grecia, forse è il momento di uscire dalla comfort zone… e scegliere un puntino sulla mappa che pochi hanno ancora esplorato. 🌊✨
Add comment