7 isole greche sottovalutate che non sono nella tua bucket list… ma dovrebbero esserlo





Almeno una volta nella vita devi andare in Grecia. Hai visto le foto delle spiagge con acqua turchese infinita, le case bianche arroccate sulle scogliere, i tramonti che sembrano irreali.





Santorini e Mykonos sono splendide, certo. Ma la Grecia è molto più di questo. Se vuoi evitare le folle e scoprire angoli autentici, ecco 7 isole meno battute che meritano davvero un posto nella tua lista.

1️⃣ Rhodes

Bellezza naturale, atmosfera elegante e un centro storico medievale mozzafiato.

Rodi non è remotissima, ma è perfetta se vuoi:

Spiagge spettacolari

Ottimo cibo locale

Villaggi autentici

Un mix di storia e vita notturna

L’aria profuma di mare e pane appena sfornato. È un’isola con carattere, meno caotica delle mete super turistiche.

2️⃣ Folegandros

Rustica, silenziosa, selvaggia.

Qui non troverai resort a cinque stelle, ma:

Spiagge tranquille

Sentieri panoramici

Paesaggi intatti

È il posto ideale per chi cerca semplicità e autenticità. Lascia a casa la piastra per capelli: qui contano il vento tra i capelli e il sole sulla pelle.

3️⃣ Kos

Perfetta per gli amanti di sole e mare.

Kos offre:

Spiagge con acqua cristallina

Sorgenti termali naturali

Rovine antiche affacciate sul mare

È un piccolo angolo di estate infinita. Facilmente raggiungibile in traghetto o aereo.

4️⃣ Skopelos

Fan di Mamma Mia!? Questa è la tua isola.

Skopelos è stata una delle location principali del film.

Qui puoi:

Visitare la chiesetta sulla collina

Nuotare in calette turchesi

Passeggiare tra vicoli bianchi

Atmosfera romantica e natura incontaminata.

5️⃣ Hydra

Un’isola senza auto.

Sì, hai letto bene: niente macchine, niente motorini. Solo:

Stradine in pietra

Case eleganti

Silenzio e mare

Un tempo amata anche da celebrità come Sophia Loren, Hydra è perfetta per rallentare davvero.

6️⃣ Kastellorizo

Piccola, remota, incredibilmente suggestiva.

Non famosa per lunghe spiagge, ma per:

Case colorate sul porto

Vicoli pittoreschi

La celebre Grotta Azzurra (Blue Cave)

Un luogo fuori dalle rotte tradizionali, per chi ama la tranquillità assoluta.

7️⃣ Ikaria

Conosciuta per la sua incredibile longevità.

Ikaria è:

Natura selvaggia

Ritmi lenti

Vita semplice e autentica

Qui il tempo sembra scorrere diversamente. Perfetta per disconnettersi dalla frenesia quotidiana.

Perché scegliere un’isola meno conosciuta?

✔ Meno folle

✔ Più autenticità

✔ Prezzi spesso più accessibili

✔ Esperienze più genuine

Le isole più famose sono meravigliose, ma queste gemme meno battute offrono qualcosa di speciale: la sensazione di scoperta.

Se stai pianificando un viaggio in Grecia, forse è il momento di uscire dalla comfort zone… e scegliere un puntino sulla mappa che pochi hanno ancora esplorato. 🌊✨



