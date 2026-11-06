A 74 anni ho finalmente dato una possibilità alle app di incontri, anche se essere alta 2 metri e 3 mi aveva reso difficile conoscere…





Richard aspettava sotto la tenda di ottone del Bellamy, con una giacca grigia e una pochette rossa leggermente storta. Quando scesi dall’auto di Tess, lui alzò lo sguardo verso i miei ben due metri e dieci di altezza e sorrise largamente.





«Perfetta, Marilyn. Assolutamente perfetta.»

Mi baciò il dorso della mano, facendomi ridere con inaspettato diletto. Ma quasi subito dopo, lo vidi dare un’occhiata verso la strada, come se stesse aspettando qualcosa.

All’interno, l’addetta all’accoglienza ci offrì un tavolo tranquillo vicino al caminetto. Richard insistette invece per sederci accanto alla grande vetrina anteriore, spiegando che preferiva la vista.

Pensavo intendesse le splendide luci della città, ma una volta seduti, iniziò a controllare l’orologio e a guardare i veicoli di passaggio. Quando una berlina nera rallentò fuori, tutto il suo corpo si irrigidì finché quella non svoltò l’angolo.

Cercai di liquidare il suo comportamento come nervosismo, sebbene non riuscissi a capire perché un uomo che si godeva il suo primo appuntamento dopo decenni sembrasse così interessato alla strada.

I nostri antipasti arrivarono, ma Richard sembrava quasi ignaro del suo cibo. Chiese delle mie rose e degli insetti che tormentavano il mio giardino, eppure la sua attenzione si spostava ripetutamente verso la finestra del ristorante.

Cercai di riprendere la conversazione disinvolta che avevamo apprezzato tramite i nostri messaggi. Invece, mi ritrovai a sedere di fronte a un uomo che controllava ogni veicolo di passaggio e appariva sempre più ansioso man mano che la serata avanzava.

Alla fine, Richard posò la forchetta e fece un’altra richiesta peculiare.

«Marilyn, ti dispiace alzarti per un momento? Mi piacerebbe molto vedere quanto sembri alta con quei tacchi.»

Diedi un’occhiata intorno al ristorante, imbarazzata dalla prospettiva di attirare l’attenzione di tutti. Ciononostante, accettai perché volevo credere che ammirasse proprio quella caratteristica che avevo passato la maggior parte della mia vita a cercare di nascondere.

Quando mi alzai alla mia altezza di due metri e dieci, i commensali vicini se ne accorsero immediatamente. Un bambino smise di mangiare, diversi adulti si voltaiono verso di me e provai il familiare disagio di diventare il centro dell’attenzione.

Richard, tuttavia, non mi stava guardando.

I suoi occhi erano fissi su un SUV nero che si era fermato dall’altra parte della strada con le quattro frecce lampeggianti. Due uomini scesero sul marciapiede e uno sembrava guardare dritto verso la nostra finestra.

Richard mi afferrò improvvisamente il polso.

«Siediti, Marilyn. Subito.»

La sua presa era dolorosamente stretta e, quando gli chiesi di lasciarmi andare, allentò le dita senza mollarmi subito. Lasciò cadere diverse banconote da venti dollari accanto al suo antipasto intatto e insistette che ce ne andassimo.

«Chi sono quegli uomini, Richard?»

«Te lo spiego fuori. Dobbiamo andare.»

Invece di dirigersi verso l’ingresso del ristorante, iniziò a trascinarmi verso una porta a battente accanto alla cucina. Il mio cuore batteva forte perché non riuscivo a capire se fosse spaventato dagli estranei o se mi stesse conducendo verso qualcosa di pericoloso.

Il direttore del ristorante si fece avanti sulla nostra strada e spiegò che i clienti non potevano entrare in cucina. Quando Richard insistette sul fatto che avessero bisogno di un’altra uscita, il direttore notò la sua mano che mi stringeva il polso.

Mi guardò dritto negli occhi.

«Signora, vuole davvero andare con questo gentiluomo?»

Mi liberai il braccio e risposi senza esitazione.

«No. Non voglio.»

Il direttore si posizionò tra di noi e, pochi istanti dopo, uno degli uomini del SUV entrò nel ristorante. Si avvicinò a Richard con un’espressione arrabbiata e gli chiese perché avesse cercato di fuggire attraverso la cucina.

Quando chiesi chi fosse, lui si presentò come Daniel, il marito di Eleanor. Il secondo uomo era il loro vicino Marcus, che aveva guidato la famiglia su un veicolo attrezzato con un sollevatore per carrozzine.

Daniel spiegò che Richard aveva chiesto specificamente a Eleanor di passare in auto davanti al Bellamy alle sette e mezza di quella sera. Aveva promesso che ci sarebbe stato qualcosa di importante per lei da vedere attraverso la finestra del ristorante.

Eleanor aveva notato suo padre a cena con una donna e voleva entrare per salutarci. Richard era andato nel panico quando aveva capito che lei intendeva avvicinarsi invece di semplice allontanarsi in auto.

Iniziai a collegare i dettagli che avevo trascurato.

«Mi hai chiesto di indossare quei tacchi perché tua figlia potesse notarmi dalla strada.»

Richard abbassò gli occhi.

«E volevi che stessi in piedi accanto alla finestra perché una donna alta due metri e dieci sarebbe stata impossibile da mancare.»

Lui ammise che voleva che Eleanor lo vedesse godersi un appuntamento in modo che smettesse di preoccuparsi della sua solitudine. Invece di affidarmi quelle informazioni, aveva usato il mio aspetto per creare un’impressione accuratamente inscenata.

La realizzazione mi devastò perché avevo creduto che la sua richiesta significasse che voleva farmi sentire bella. Prima che potessi replicare ulteriormente, Eleanor entrò nel ristorante sulla sua carrozzina e notò immediatamente i segni che le dita di Richard avevano lasciato sul mio polso.

«Marilyn, stai bene? Che cosa è successo?»

Le spiegai che suo padre mi aveva afferrato quando aveva visto il loro veicolo. Eleanor sembrò esausta piuttosto che sorpresa, poi si voltò verso Richard.

«Papà, avresti potuto semplicemente dirmi che stavi andando a un appuntamento. Non avevi bisogno di trasformare questa donna in un cartellone pubblicitario.»

Il direttore del ristorante si offrì di organizzare un trasporto e accettai con gratitudine. Prima di andarmene, dissi a Richard che avevo sinceramente apprezzato i suoi messaggi, i suoi racconti di giardinaggio e la gentilezza che aveva dimostrato quando avevamo parlato dei nostri defunti coniugi.

«Richie, sono venuta stasera perché mi piacevi. Se davvero fossi piaciuta anche a tu, avresti dovuto fidarti di me e dirmi la verità.»

Si scusò a voce bassa, ma io non ero pronta a continuare la conversazione. Il direttore mi scortò fuori ed Eleanor mi seguì per esprimere il proprio rammarico per ciò che era accaduto.

Quando tornai a casa, Tess stava aspettando sul divano, desiderosa di sapere del mio appuntamento. Mi sediedi accanto a lei senza rispondere, lottando per slacciare le fibbie dei tacchi perché le mie mani tremavano.

Si inginocchiò di fronte a me e sfilò delicatamente entrambe le scarpe, proprio come avevo fatto io per lei quando era piccola. Poi si sedette accanto a me e ascoltò mentre spiegavo tutto.

Quando ebbi finito, Tess mi chiese se avessi intenzione di cancellare l’applicazione di incontri. Considerai la domanda prima di realizzare che il comportamento di Richard non meritava di determinare il resto della mia vita sentimentale.

«Un uomo sciocco non può decidere se andrò mai a un altro appuntamento. Ho passato troppi anni a lasciare che gli uomini mi dicessero quanto spazio mi è permesso occupare.»

I segni sul mio polso si trasformarono in piccoli lividi prima di svanire qualche giorno dopo. La mia delusione durò più a lungo perché Richard mi aveva fatta sentire ammirata, solo per farmi scoprire che la mia altezza era servita a un suo fine privato.

Tre giorni dopo la cena, arrivò una lettera scritta a mano da Richard. In due pagine, ammetteva di aver scelto deliberatamente il tavolo vicino alla finestra, di aver chiesto i miei tacchi più alti e di aver controllato l’orologio perché sapeva a che ora Eleanor sarebbe passata in macchina.

Ammise che il suo panico mi aveva spaventato e ferito. Riconobbe anche che la sua paura di sembrare solo o sciocco davanti a sua figlia lo aveva portato a mettermi in imbarazzo di fronte a un intero ristorante.

Richard non chiese perdono né un altro appuntamento. Si prese semplicemente la responsabilità e firmò col suo nome.

Una settimana dopo, Eleanor mi contattò dopo che Richard le aveva chiesto se per me sarebbe andato bene parlarne con lei. Acconsentii, e lei chiamò mentre stavo lavorando nel mio giardino.

Parlammo per quasi un’ora di suo padre e del modo in cui il suo comportamento era cambiato dopo la morte di Joan. Eleanor spiegò che aveva iniziato a usare una sedia a rotelle otto anni prima a causa di una lesione spinale in un incidente d’auto.

Da allora, Richard aveva ripetutamente confuso il prendersi cura di lei con il prendere decisioni al suo posto. Aveva organizzato sistemazioni accessibili senza consultarla, installato attrezzature non necessarie e talvolta cambiato i piani familiari perché dava per scontato di sapere cosa fosse più sicuro.

«Lo scorso Natale, ha spostato l’intera cena di famiglia perché erano previste nevicate. Non ha mai chiesto se la mia strada fosse stata sgombrata».

Quando le chiesi se lo fosse stata, Eleanor rise.

«Prima della sua strada».

Spiegò che Joan aveva sempre ricordato a Richard di chiedere alle persone cosa volevano prima di decidere per loro. Senza di lei, aveva cercato sempre più di risolvere i problemi di tutti senza considerare i loro desideri.

Iniziai a capire che i gentili messaggi che Richard mi aveva mandato erano sinceri. Anche il suo affetto per sua figlia era sincero, ma la sua ansia lo portava ripetutamente a ignorare l’indipendenza delle altre persone.

Quella spiegazione non giustificava il suo comportamento al Bellamy’s, sebbene mi aiutasse a capire perché Eleanor fosse sembrata così stanca.

Prima di terminare la nostra conversazione, condivise qualcosa di incoraggiante. Richard aveva chiamato poco prima per chiederle dove volesse incontrarsi per pranzo, a che ora le andasse bene e se preferisse guidare da sola.

Per Eleanor, quelle semplici domande rappresentavano un cambiamento importante.

Due settimane dopo, accettai di incontrare Richard per un caffè. Questa volta fui io a scegliere il caffè, il giorno e l’ora, e presi un’ulteriore decisione interamente per me stessa.

Indossai le mie comode scarpe basse grigie.

Parte 5: Questa volta ho scelto la mia altezza

Scelsi un piccolo caffè di quartiere chiamato The Bookend, dove poltrone spaiate circondavano scaffali di libri tascabili usati. Avevamo concordato di incontrarci martedì alle due del pomeriggio, e arrivai indossando le stesse comode scarpe basse grigie che di solito mettevo per andare al supermercato.

Richard stava già aspettando quando entrai. Si alzò educatamente, diede una rapida occhiata alle mie scarpe e saggiamente non fece alcun commento sulla mia scelta.

Un piccolo sacchetto di carta bianca poggiava sul tavolo. Piuttosto che darmelo subito, aspettò che mi fossi sistemata sulla sedia prima di spiegare cosa aveva portato.

«Biscotti da tè. Quelli di pasta frolla che hai detto che Thomas comprava per le vostre gite estive al lago. Se preferisci che non li abbia portati, li porto a casa».

Apprezzai la differenza tra offrire qualcosa di premuroso e decidere ciò di cui un’altra persona aveva bisogno. Richard si era ricordato di un dettaglio delle nostre conversazioni, ma aveva lasciato interamente a me la scelta di accettare il suo regalo.

Aprii il sacchetto, presi due biscotti e ne misi uno accanto a ciascuna delle nostre tazze. Dopo aver ordinato il caffè, gli chiesi se avesse capito perché avevo accettato di indossare quei tacchi blu.

«La maggior parte degli uomini ha passato anni a chiedermi di sembrare più bassa, Richard. Quando mi hai chiesto di indossare i tacchi, ho pensato che volessi che fossi orgogliosa di chi sono».

Ascoltò in silenzio mentre spiegavo quanto quella richiesta fosse sembrata speciale. Avevo creduto che volessi che io stessi in piedi con sicurezza anziché nascondermi, solo per scoprire che aveva bisogno che sua figlia ci notasse da un veicolo di passaggio.

Richard si scusò di nuovo senza offrire scuse.

«Credo che tu sia dispiaciuto, Richie. Ma accettare le scuse non è la stessa cosa che tornare a fidarsi di qualcuno».

Riconobbe la distinzione e ammise che Joan sarebbe stata furiosa con lui. Quando menzionai la descrizione di Eleanor di Joan che gli ricordava di chiedere prima di prendere decisioni, lui sorrise tristemente.

Richard spiegò che di recente aveva permesso a Eleanor di scegliere il ristorante per il pranzo, l’orario e il trasporto. Era difficile per lui perché il suo istinto era sempre quello di risolvere i problemi immediatamente, anche quando nessuno gli aveva chiesto di intervenire.

«Rispettare le scelte di qualcuno non significa non fare nulla, Richard. A volte è la cosa più importante che tu possa fare».

Passammo un’altra ora a parlare di romanzi polizieschi, giardini e dell’ispettore Morse, che a quanto pare aveva presentato a Richard un topo come regalo indesiderato. Gli dissi che il metodo dell’acqua e sapone di Joan mi aveva finalmente aiutato a controllare i coleotteri che attaccavano le mie rose.

Per la prima volta dalla nostra disastrosa cena, la nostra conversazione sembrò di nuovo confortevole. Richard sembrava più disposto ad ascoltare che a impressionare, e mi ritrovai a godere della sua compagnia senza sentirmi costretta a fare promesse.

Mentre ci preparavamo ad andare, mi chiese se avessi preso in considerazione l’idea di vederlo di nuovo.

«Forse, Richie. Ma lentamente, e senza alcuna sorpresa».

Concordò sul fatto che i piani futuri avrebbero comportato conversazioni oneste e decisioni reciproche. Non ero sicura che la nostra relazione si sarebbe sviluppata in una storia d’amore, ma apprezzavo che stesse iniziando a capire cosa fosse andato storto.

Quando tornai a casa, notai i tacchi blu ancora poggiati vicino al mio letto, esattamente dove Tess li aveva lasciati dopo quella difficile sera. Li presi in mano e presi in considerazione l’idea di rimetterli in fondo al mio armadio dietro i maglioni di Thomas.

Invece, li misi su uno scaffale accanto alle mie scarpe basse grigie.

Quelle scarpe erano esistite molto prima che Richard entrasse nella mia vita. Le avevo acquistate per il matrimonio di Tess, le avevo indossate con orgoglio nelle fotografie di famiglia e le avevo scelte perché mia nipote voleva che io stessi in piedi con sicurezza accanto a lei.

Il comportamento di Richard non aveva cambiato il significato di quei ricordi. I tacchi non erano simboli della sua manipolazione a meno che non fossi io a permettere che lo diventassero.

Più tardi, Tess chiamò per chiedere come fosse andato l’incontro per il caffè. Le dissi che era stato piacevole, e lei sembrò sorpresa che io considerassi una descrizione così semplice come incoraggiante.

«Uscirai di nuovo con lui, nonna?»

Diedi un’occhiata verso l’armadio, dove le mie décolleté blu scuro riposavano accanto alle mie scarpe di tutti i giorni. Per la prima volta in settimane, potevo guardarle senza ricordare solo l’imbarazzo da Bellamy’s.

«Probabilmente sì, tesoro. Ma la prossima volta, decido io quanto voglio essere alta.»

Tess rise e promise che avrebbe comunque scattato una foto, qualunque scarpa avessi scelto. Risi con lei, sentendomi più leggera di quanto non fossi stata fin dal primo appuntamento.

A settantaquattro anni, avevo trascorso la maggior parte della mia vita a imparare ad accettare un corpo che gli altri giudicavano continuamente. Thomas mi aveva insegnato cosa significasse essere amata senza che mi venisse chiesto di cambiare, e Tess mi aveva ricordato che la sicurezza non dovrebbe dipendere dall’approvazione di nessun altro.

Richard aveva fatto un grave errore, e se meritasse un’altra opportunità restava una mia decisione. Ciò che contava di più era che non avevo più intenzione di rimpicciolirmi per mettere a proprio agio qualcuno o di ergermi più alta semplicemente perché qualcuno lo richiedeva.

La prossima volta che fossi entrata in una stanza, avrei deciso cosa indossare, dove sedermi e se stare in piedi. E se fosse stata scattata un’altra foto, avevo intenzione di sorridere per un motivo che apparteneva interamente a me.



